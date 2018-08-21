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Снайпер терористів вбив двох українських військових, які облаштовували бліндаж

Снайпер терористів вбив двох українських військових, які облаштовували бліндаж
На сході від кулі снайпера загинули два військовослужбовці Збройних сил України.

Бійці одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила займалися обладнанням бліндажу, - повідомляє УНН.

“Один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу та був доставлений до найближчої районної лікарні, де від отриманого поранення помер”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інший військовослужбовець, отримав кульове поранення в бік та руку, намагаючись врятувати бойового побратима, та винести його на ношах із зони обстрілу. “Від ураження ворожою кулею він загинув на місці”, — резюмують у повідомленні військовослужбовці.

Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики три рази обстріляли позиції Об’єднаних сил.

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Теги: війна, Донбас, смерть
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