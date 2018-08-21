Снайпер терористів вбив двох українських військових, які облаштовували бліндаж

На сході від кулі снайпера загинули два військовослужбовці Збройних сил України.Бійці одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила займалися обладнанням бліндажу, - повідомляє УНН.“Один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу та був доставлений до найближчої районної лікарні, де від отриманого поранення помер”, — йдеться у повідомленні.Зазначається, що інший військовослужбовець, отримав кульове поранення в бік та руку, намагаючись врятувати бойового побратима, та винести його на ношах із зони обстрілу. “Від ураження ворожою кулею він загинув на місці”, — резюмують у повідомленні військовослужбовці.Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики три рази обстріляли позиції Об’єднаних сил.