Українську Прем`єр-лігу розширять
Сьогодні, 01:16
Клуби української Прем'єр-ліги провели повторне голосування, в ході якого прийняли рішення підтримати розширення чемпіонату до 14 команд в сезоні 2020/21.
Про це повідомляє SportArena, посилаючись на журналіста Ігоря Бурбаса.
Формат змагань з 14 клубами буде затверджений пізніше, однак зараз, за словами Бурбаса, розглядаються два варіанти: з чемпіонатом в три кола і поділом команд на три групи (4, 4 і 6 команд) після двох кіл.
Сьогодні стало відомо, що ініціатива про повторне проведення голосування виходила від Української асоціації футболу, а проведене опитування клубів був в інтерактивному форматі.
Вчора клуби-учасники Прем'єр-ліги проголосували проти розширення чемпіонату до 14 команд в сезоні 2020/21, але підтримали 16 команд в сезоні 2021/22.
Наступний сезон в елітному українському футбольному дивізіоні стартує 28 липня. В цей же день відбудеться матч за Суперкубок країни між Динамо і Шахтарем.
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Про це повідомляє SportArena, посилаючись на журналіста Ігоря Бурбаса.
Формат змагань з 14 клубами буде затверджений пізніше, однак зараз, за словами Бурбаса, розглядаються два варіанти: з чемпіонатом в три кола і поділом команд на три групи (4, 4 і 6 команд) після двох кіл.
Сьогодні стало відомо, що ініціатива про повторне проведення голосування виходила від Української асоціації футболу, а проведене опитування клубів був в інтерактивному форматі.
Вчора клуби-учасники Прем'єр-ліги проголосували проти розширення чемпіонату до 14 команд в сезоні 2020/21, але підтримали 16 команд в сезоні 2021/22.
Наступний сезон в елітному українському футбольному дивізіоні стартує 28 липня. В цей же день відбудеться матч за Суперкубок країни між Динамо і Шахтарем.
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