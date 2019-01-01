Українську Прем`єр-лігу розширять

Клуби української Прем'єр-ліги провели повторне голосування, в ході якого прийняли рішення підтримати розширення чемпіонату до 14 команд в сезоні 2020/21.Про це повідомляє SportArena, посилаючись на журналіста Ігоря Бурбаса.Формат змагань з 14 клубами буде затверджений пізніше, однак зараз, за ​​словами Бурбаса, розглядаються два варіанти: з чемпіонатом в три кола і поділом команд на три групи (4, 4 і 6 команд) після двох кіл.Сьогодні стало відомо, що ініціатива про повторне проведення голосування виходила від Української асоціації футболу, а проведене опитування клубів був в інтерактивному форматі.Вчора клуби-учасники Прем'єр-ліги проголосували проти розширення чемпіонату до 14 команд в сезоні 2020/21, але підтримали 16 команд в сезоні 2021/22.Наступний сезон в елітному українському футбольному дивізіоні стартує 28 липня. В цей же день відбудеться матч за Суперкубок країни між Динамо і Шахтарем.