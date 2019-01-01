Розпочався «день тиші» перед парламентськими виборами





Відповідно до виборчого законодавства, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів, - повідомляє "Громадське".



Водночас «день тиші» не поширюється на розповсюдження інформації безпосередньо про саме проведення виборів, заклики взяти у них участь, роз'яснення законодавчих норм та порядку голосування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 20 липня триватиме «день тиші» перед позачерговими виборами до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня.Відповідно до виборчого законодавства, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів, - повідомляє "Громадське".Водночас «день тиші» не поширюється на розповсюдження інформації безпосередньо про саме проведення виборів, заклики взяти у них участь, роз'яснення законодавчих норм та порядку голосування.

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