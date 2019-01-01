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Розпочався «день тиші» перед парламентськими виборами

Розпочався «день тиші» перед парламентськими виборами
В Україні 20 липня триватиме «день тиші» перед позачерговими виборами до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня.

Відповідно до виборчого законодавства, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів, - повідомляє "Громадське".

Водночас «день тиші» не поширюється на розповсюдження інформації безпосередньо про саме проведення виборів, заклики взяти у них участь, роз'яснення законодавчих норм та порядку голосування.

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Теги: вибори, Україна
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