На наступний тиждень синоптики прогнозують дощ
Сьогодні, 04:16
Протягом найближчого тижня в Україні продовжуватимуться короткочасні дощі.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"На більшій частині території України короткочасні дощі, грози", - вказали синоптики в орієнтовному прогнозі на тиждень.
Температура протягом цього періоду вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-28°, в окремі дні на півдні до 30°.
Тож, наступний тиждень в Україні розпочнеться дощовою погодою. Температура 22 липня у західних та північних областях 21-26°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°, 23-24 липня вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 19-25°, на півдні та сході країни 23-29°.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"На більшій частині території України короткочасні дощі, грози", - вказали синоптики в орієнтовному прогнозі на тиждень.
Температура протягом цього періоду вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-28°, в окремі дні на півдні до 30°.
Тож, наступний тиждень в Україні розпочнеться дощовою погодою. Температура 22 липня у західних та північних областях 21-26°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°, 23-24 липня вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 19-25°, на півдні та сході країни 23-29°.
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