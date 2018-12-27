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Instagram запускає корисну функцію

Instagram запускає корисну функцію
Керівництво соціальної мережі Instagram, вирішило не блокувати акаунти користувачів без попередження.

Раніше акаунти користувачів без попередження блокувалися, зараз же, такого більше не станеться без повідомлення власника сторінки, - пише hyser.

Такі зміни керівництво соціальної мережі проводить для того, щоб стати ближче до кожного користувача.

Як відомо, блокує Instagram тільки ті сторінки, які публікують: матеріали з оголеними частинами тіла, порнографію, залякування, переслідування, розпалювання ненависті, продаж наркотиків або пропаганду тероризму.

Крім того, у користувачів соціальної мережі з'явиться можливість подати позов, замість того, щоб, чекати відповіді зі служби підтримки. Також керівництво Instagram встановило допустиму кількість порушень за певний відрізок часу, якщо користувач і це порушить, то незабаром, аккаунт видалятимуть.

Соціальна мережа Інстаграмм, хоче позиціонувати себе, як безпечна і приємна для проведення часу майданчик для всіх людей, незалежно від їх віросповідання, національності, поглядів на життя.

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Теги: Instagram, соцмережі, зміни
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