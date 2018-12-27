Instagram запускає корисну функцію
Сьогодні, 06:10
Керівництво соціальної мережі Instagram, вирішило не блокувати акаунти користувачів без попередження.
Раніше акаунти користувачів без попередження блокувалися, зараз же, такого більше не станеться без повідомлення власника сторінки, - пише hyser.
Такі зміни керівництво соціальної мережі проводить для того, щоб стати ближче до кожного користувача.
Як відомо, блокує Instagram тільки ті сторінки, які публікують: матеріали з оголеними частинами тіла, порнографію, залякування, переслідування, розпалювання ненависті, продаж наркотиків або пропаганду тероризму.
Крім того, у користувачів соціальної мережі з'явиться можливість подати позов, замість того, щоб, чекати відповіді зі служби підтримки. Також керівництво Instagram встановило допустиму кількість порушень за певний відрізок часу, якщо користувач і це порушить, то незабаром, аккаунт видалятимуть.
Соціальна мережа Інстаграмм, хоче позиціонувати себе, як безпечна і приємна для проведення часу майданчик для всіх людей, незалежно від їх віросповідання, національності, поглядів на життя.
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Раніше акаунти користувачів без попередження блокувалися, зараз же, такого більше не станеться без повідомлення власника сторінки, - пише hyser.
Такі зміни керівництво соціальної мережі проводить для того, щоб стати ближче до кожного користувача.
Як відомо, блокує Instagram тільки ті сторінки, які публікують: матеріали з оголеними частинами тіла, порнографію, залякування, переслідування, розпалювання ненависті, продаж наркотиків або пропаганду тероризму.
Крім того, у користувачів соціальної мережі з'явиться можливість подати позов, замість того, щоб, чекати відповіді зі служби підтримки. Також керівництво Instagram встановило допустиму кількість порушень за певний відрізок часу, якщо користувач і це порушить, то незабаром, аккаунт видалятимуть.
Соціальна мережа Інстаграмм, хоче позиціонувати себе, як безпечна і приємна для проведення часу майданчик для всіх людей, незалежно від їх віросповідання, національності, поглядів на життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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