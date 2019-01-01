У волинському місті міняють водогін, який «не бачив» ремонту майже пів століття. ФОТО
Сьогодні, 05:26
У Ковелі розпочали реконструкцію водогону, який є основним у системі водопостачання міста.
Цей водогін з’єднує свердловини, розташовані в поймі річки Турії із станцією другого підйому, спорудами очистки та підготовки води по вулиці Геологів в Ковелі, - йдеться на сайі Ковельської міської ради.
Як повідомляє Ковельське водопровідно-каналізаційне господарство, ремонт розпочали до п’ятдесят другої річниці заснування організації.
Матеріал труб водогону майже ровесник водоканалу, повністю відамортизований, має значні корозійні ушкодження.
Загальна вартість реконструкції становить близько 20 мільйонів гривень. Кошти на проєкт першої частини виділили з місцевого бюджету за ініціативи УВКГ «Ковельводоканал» та сприяння міської влади.
Протяжність труб, що підлягає заміні на першому етапі - 3067 метрів, загальна кошторисна вартість робіт та матеріалів - 4 мільйони 559 тисяч гривень. У найближчі роки планують виконати заміну решти труб водогону, вартістю близько 15 мільйонів гривень. Цей проєкт дозволить зменшити понаднормативні втрати води, призведе до економії енергоресурсів, покращить якість питної води.
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Цей водогін з’єднує свердловини, розташовані в поймі річки Турії із станцією другого підйому, спорудами очистки та підготовки води по вулиці Геологів в Ковелі, - йдеться на сайі Ковельської міської ради.
Як повідомляє Ковельське водопровідно-каналізаційне господарство, ремонт розпочали до п’ятдесят другої річниці заснування організації.
Матеріал труб водогону майже ровесник водоканалу, повністю відамортизований, має значні корозійні ушкодження.
Загальна вартість реконструкції становить близько 20 мільйонів гривень. Кошти на проєкт першої частини виділили з місцевого бюджету за ініціативи УВКГ «Ковельводоканал» та сприяння міської влади.
Протяжність труб, що підлягає заміні на першому етапі - 3067 метрів, загальна кошторисна вартість робіт та матеріалів - 4 мільйони 559 тисяч гривень. У найближчі роки планують виконати заміну решти труб водогону, вартістю близько 15 мільйонів гривень. Цей проєкт дозволить зменшити понаднормативні втрати води, призведе до економії енергоресурсів, покращить якість питної води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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