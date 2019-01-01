Волинянин у складі збірної України став срібним призером Чемпіонату світу

В іспанській Севільї завершився чемпіонат світу з футболу серед гравців з ураженнями опорно-рухового апарату. У складі української збірної виступає також уродженець Волині Віталій Романчук.У фінальному матчі збірна України поступилася команді Росії, - повідомляє прес-служба ПФЛ.На шляху до фіналу наша команда здолала в рамках групового етапу збірні Іспанії (10:0), Австралії (7:0) та Аргентини (2:0) та посіла перше місце. Після цього у чвертьфіналі українці розгромили Голландію (5:0), а у півфіналі — Бразилію (3:0).У фінальному матчі перемогу з рахунком 3:1 здобули росіяни.Віце-чемпіонами світу стали:(Дніпропетровська обл.),(м. Київ),(Черкаська обл.),(Дніпропетровська обл.),(Дніпропетровська обл.),(м. Київ),(Дніпропетровська обл.),(Черкаська обл.),(м. Київ),(Волинська обл.),(Дніпропетровська обл.), В(Хмельницька обл.),(Дніпропетровська обл.),(Тернопільська обл.). Головний тренер —Нагадаємо, що вітчизняна збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 10-ти останніх світових форумів. У тому числі синьо-жовті є переможцями п’яти мундіалів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).