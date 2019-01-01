Волинянин у складі збірної України став срібним призером Чемпіонату світу
Сьогодні, 08:16
В іспанській Севільї завершився чемпіонат світу з футболу серед гравців з ураженнями опорно-рухового апарату. У складі української збірної виступає також уродженець Волині Віталій Романчук.
У фінальному матчі збірна України поступилася команді Росії, - повідомляє прес-служба ПФЛ.
На шляху до фіналу наша команда здолала в рамках групового етапу збірні Іспанії (10:0), Австралії (7:0) та Аргентини (2:0) та посіла перше місце. Після цього у чвертьфіналі українці розгромили Голландію (5:0), а у півфіналі — Бразилію (3:0).
У фінальному матчі перемогу з рахунком 3:1 здобули росіяни.
Віце-чемпіонами світу стали: Сергій Беденок (Дніпропетровська обл.), Богдан Дембік (м. Київ), Іван Доненко (Черкаська обл.), Тарас Дутко (Дніпропетровська обл.), Едгар Каграманян (Дніпропетровська обл.), Денис Княжицький (м. Київ), Артем Красильников (Дніпропетровська обл.), Богдан Кулинич (Черкаська обл.), Ярослав Черниш (м. Київ), Віталій Романчук (Волинська обл.), Костянтин Симашко (Дніпропетровська обл.), Віталій Трушев (Хмельницька обл.), Артем Шеремет (Дніпропетровська обл.), Іван Шкварло (Тернопільська обл.). Головний тренер — Сергій Овчаренко.
Нагадаємо, що вітчизняна збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 10-ти останніх світових форумів. У тому числі синьо-жовті є переможцями п’яти мундіалів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).
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У фінальному матчі збірна України поступилася команді Росії, - повідомляє прес-служба ПФЛ.
На шляху до фіналу наша команда здолала в рамках групового етапу збірні Іспанії (10:0), Австралії (7:0) та Аргентини (2:0) та посіла перше місце. Після цього у чвертьфіналі українці розгромили Голландію (5:0), а у півфіналі — Бразилію (3:0).
У фінальному матчі перемогу з рахунком 3:1 здобули росіяни.
Віце-чемпіонами світу стали: Сергій Беденок (Дніпропетровська обл.), Богдан Дембік (м. Київ), Іван Доненко (Черкаська обл.), Тарас Дутко (Дніпропетровська обл.), Едгар Каграманян (Дніпропетровська обл.), Денис Княжицький (м. Київ), Артем Красильников (Дніпропетровська обл.), Богдан Кулинич (Черкаська обл.), Ярослав Черниш (м. Київ), Віталій Романчук (Волинська обл.), Костянтин Симашко (Дніпропетровська обл.), Віталій Трушев (Хмельницька обл.), Артем Шеремет (Дніпропетровська обл.), Іван Шкварло (Тернопільська обл.). Головний тренер — Сергій Овчаренко.
Нагадаємо, що вітчизняна збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 10-ти останніх світових форумів. У тому числі синьо-жовті є переможцями п’яти мундіалів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).
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