Курс валют у Луцьку на 20 липня
Сьогодні, 09:47
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.85, а продаж - 26.00.
Євро при купівлі становить - 28.90, продажу - 29.10.
Курс російського рубля: купівля - 0.38, продаж - 0.42.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.80, продаж - 6.86.
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Євро при купівлі становить - 28.90, продажу - 29.10.
Курс російського рубля: купівля - 0.38, продаж - 0.42.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.80, продаж - 6.86.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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