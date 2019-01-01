Представники волинської академії вчилися у богословській школі в Греції
Сьогодні, 10:21
Делегація Волинської православної богословської академії на чолі з ректором протоієреєм Володимиром Вакіним, взяла участь у літній богословській школі в Академії богословських досліджень міста Волос, що у Греції.
До складу делегації входили викладачі та студенти волинського навчального закладу, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Літня школа тривала з 30 червня по 14 липня.
Слухачами богословської школи були викладачі ВПБА священники Петро Стеблина, Миколай Зінкевич, Віктор Пушко та студенти о. Дмитро Черенюк, Микола Кухарук, Антон Зінкевич. До складу української делегації також увійшли викладачі та студенти Київської православної богословської академії та філологічно-теологічного факультету Чернівецького Національного університету ім. Ю. Федьковича. Усього українська група налічувала 15 осіб.
"Наші богослови були у складі делегації Православної Церкви України. Слухали лекції на теми «Пост-екклезіологія та риштування Церкви», «Православна біблійна герменевтика» тощо, вшанували святині Греції, побували на прийомі у Вселенського Патріарха на Фанарі та взяли участь у Богослужінні, яке очолив Першоієрарх Константинопольської церкви", - йдеться у повідомленні.
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До складу делегації входили викладачі та студенти волинського навчального закладу, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Літня школа тривала з 30 червня по 14 липня.
Слухачами богословської школи були викладачі ВПБА священники Петро Стеблина, Миколай Зінкевич, Віктор Пушко та студенти о. Дмитро Черенюк, Микола Кухарук, Антон Зінкевич. До складу української делегації також увійшли викладачі та студенти Київської православної богословської академії та філологічно-теологічного факультету Чернівецького Національного університету ім. Ю. Федьковича. Усього українська група налічувала 15 осіб.
"Наші богослови були у складі делегації Православної Церкви України. Слухали лекції на теми «Пост-екклезіологія та риштування Церкви», «Православна біблійна герменевтика» тощо, вшанували святині Греції, побували на прийомі у Вселенського Патріарха на Фанарі та взяли участь у Богослужінні, яке очолив Першоієрарх Константинопольської церкви", - йдеться у повідомленні.
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