Представники волинської академії вчилися у богословській школі в Греції

Делегація Волинської православної богословської академії на чолі з ректором протоієреєм Володимиром Вакіним, взяла участь у літній богословській школі в Академії богословських досліджень міста Волос, що у Греції.До складу делегації входили викладачі та студенти волинського навчального закладу, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.Літня школа тривала з 30 червня по 14 липня.Слухачами богословської школи були викладачі ВПБА священникита студенти о.. До складу української делегації також увійшли викладачі та студенти Київської православної богословської академії та філологічно-теологічного факультету Чернівецького Національного університету ім. Ю. Федьковича. Усього українська група налічувала 15 осіб."Наші богослови були у складі делегації Православної Церкви України. Слухали лекції на теми «Пост-екклезіологія та риштування Церкви», «Православна біблійна герменевтика» тощо, вшанували святині Греції, побували на прийомі у Вселенського Патріарха на Фанарі та взяли участь у Богослужінні, яке очолив Першоієрарх Константинопольської церкви", - йдеться у повідомленні.