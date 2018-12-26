На Волині судили водія, який на «зебрі» збив жінку і втік
Сьогодні, 10:51
Луцький суд призначив покарання для водія, який на Різдво наїхав на жінку та втік з місця події.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Увечері 8 січня 2018 року уродженець села Хорохорин Луцького району рухався проспектом Відродження у Луцьку і наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги пішохідним переходом.
Маючи можливість надати потерпілій допомогу, водій цього не зробив і втік з місця пригоди. Травмовану жінку доставили до лікарні, де вона тривалий час лікувалася.
Луцький міськрайонний суд визнав водія, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінальних правопорушень і призначив йому покарання у виді 2 років та 6 місяців обмеження волі з позбавленням на 1 рік та 6 місяців права керувати транспортними засобами.
Окрім того, з винуватця ДТП на користь потерпілої буде стягнуто 100 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди й витрат, пов’язаних із наданням правової допомоги.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Увечері 8 січня 2018 року уродженець села Хорохорин Луцького району рухався проспектом Відродження у Луцьку і наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги пішохідним переходом.
Маючи можливість надати потерпілій допомогу, водій цього не зробив і втік з місця пригоди. Травмовану жінку доставили до лікарні, де вона тривалий час лікувалася.
Луцький міськрайонний суд визнав водія, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінальних правопорушень і призначив йому покарання у виді 2 років та 6 місяців обмеження волі з позбавленням на 1 рік та 6 місяців права керувати транспортними засобами.
Окрім того, з винуватця ДТП на користь потерпілої буде стягнуто 100 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди й витрат, пов’язаних із наданням правової допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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