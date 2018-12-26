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На Волині судили водія, який на «зебрі» збив жінку і втік

На Волині судили водія, який на «зебрі» збив жінку і втік
Луцький суд призначив покарання для водія, який на Різдво наїхав на жінку та втік з місця події.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Увечері 8 січня 2018 року уродженець села Хорохорин Луцького району рухався проспектом Відродження у Луцьку і наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги пішохідним переходом.

Маючи можливість надати потерпілій допомогу, водій цього не зробив і втік з місця пригоди. Травмовану жінку доставили до лікарні, де вона тривалий час лікувалася.

Луцький міськрайонний суд визнав водія, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні кримінальних правопорушень і призначив йому покарання у виді 2 років та 6 місяців обмеження волі з позбавленням на 1 рік та 6 місяців права керувати транспортними засобами.

Окрім того, з винуватця ДТП на користь потерпілої буде стягнуто 100 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди й витрат, пов’язаних із наданням правової допомоги.

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Теги: суд, Луцьк, ДТП
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