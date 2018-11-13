В Росії знайшли унікальну восьмиколісну «Волинянку». ФОТО





Доопрацьований всюдихід отримав назву «Торос», - пише



Як бачимо, модель запозичила деякі деталі від позашляховика УАЗ, а дверей стало більше – не двоє а четверо.



Що знаходиться під капотом всюдихода – невідомо. Не виключено, що авто оснастили більш потужним агрегатом.



До слова, цей екземпляр відшукали в РФ.



Нагадаємо, ЛуАЗ-969М оснащувався бензиновим двигуном МеМЗ-969А з робочим об’ємом від 0,9 до 1,1 л.



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