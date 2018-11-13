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В Росії знайшли унікальну восьмиколісну «Волинянку». ФОТО

В Росії знайшли унікальну восьмиколісну «Волинянку». ФОТО
У соцмережах виставили фото незвичайного ЛуАЗа. Українську «Волинянку» оснастили 8 колесами.

Доопрацьований всюдихід отримав назву «Торос», - пише MMR

Як бачимо, модель запозичила деякі деталі від позашляховика УАЗ, а дверей стало більше – не двоє а четверо.
В Росії знайшли унікальну восьмиколісну «Волинянку». ФОТО

Що знаходиться під капотом всюдихода – невідомо. Не виключено, що авто оснастили більш потужним агрегатом.

До слова, цей екземпляр відшукали в РФ.

Нагадаємо, ЛуАЗ-969М оснащувався бензиновим двигуном МеМЗ-969А з робочим об’ємом від 0,9 до 1,1 л.

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Теги: ЛуАЗ
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