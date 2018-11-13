В Росії знайшли унікальну восьмиколісну «Волинянку». ФОТО
Сьогодні, 12:09
У соцмережах виставили фото незвичайного ЛуАЗа. Українську «Волинянку» оснастили 8 колесами.
Доопрацьований всюдихід отримав назву «Торос», - пише MMR
Як бачимо, модель запозичила деякі деталі від позашляховика УАЗ, а дверей стало більше – не двоє а четверо.
Що знаходиться під капотом всюдихода – невідомо. Не виключено, що авто оснастили більш потужним агрегатом.
До слова, цей екземпляр відшукали в РФ.
Нагадаємо, ЛуАЗ-969М оснащувався бензиновим двигуном МеМЗ-969А з робочим об’ємом від 0,9 до 1,1 л.
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Доопрацьований всюдихід отримав назву «Торос», - пише MMR
Як бачимо, модель запозичила деякі деталі від позашляховика УАЗ, а дверей стало більше – не двоє а четверо.
Що знаходиться під капотом всюдихода – невідомо. Не виключено, що авто оснастили більш потужним агрегатом.
До слова, цей екземпляр відшукали в РФ.
Нагадаємо, ЛуАЗ-969М оснащувався бензиновим двигуном МеМЗ-969А з робочим об’ємом від 0,9 до 1,1 л.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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