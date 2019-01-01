Поліцейські знайшли молодика, який у Луцьку пограбував дідуся
Сьогодні, 11:13
Співробітники Луцького відділу поліції знайшли волинянина, який на зупинці громадського транспорту в Луцьку пограбував чоловіка.
Зловмисник відкрито забрав понад 1,5 тисячі гривень у жителя сусідньої області, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Поліцейські з’ясували, що в четвер, 18 липня, ввечорі 21-річний житель Рожищенського району на зупинці громадського транспорту по вулиці Конякіна у Луцьку пограбував 61-річного жителя Млинівського району, Рівненської області. Грабіжник відкрито викрав у потерпілого 1тис. 520 грн. Поліцейські викрадені гроші вилучили та повернуть законному власнику.
Слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Триває слідство.
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Зловмисник відкрито забрав понад 1,5 тисячі гривень у жителя сусідньої області, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Поліцейські з’ясували, що в четвер, 18 липня, ввечорі 21-річний житель Рожищенського району на зупинці громадського транспорту по вулиці Конякіна у Луцьку пограбував 61-річного жителя Млинівського району, Рівненської області. Грабіжник відкрито викрав у потерпілого 1тис. 520 грн. Поліцейські викрадені гроші вилучили та повернуть законному власнику.
Слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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