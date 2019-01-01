У Луцьку дітям кримських льотчиків подарували вишиванки. ФОТО

Для родин військових 204-тої Севастопольської бригади тактичної авіації імені О. Покришкіна провели урочистий захід під назвою «Майбутнє у вишиванках».Перед маленькими українцями та їхніми батьками виступили командир бригади полковник, керівний склад Луцького ремонтного заводу «Мотор» на чолі з директоромта голова правління компанії «Едельвіка», - повідомляє «АрміяInform».«Даний захід стане приємною традицією. І діти, і військовослужбовці бригади із радістю реагують на те, що завод «Мотор» і партнери знову організовують зустріч. Нам запам’яталась зустріч на новорічні свята. Сьогодні свято більш чисельне і більш тепле. Такі візити символізують відповідальне ставлення до військових не лише з боку представників державних підприємств Волині, а й приватних, – зазначив полковник Ігор Кисельов.Під час дійства понад сто дітей військовослужбовців отримали у подарунок вишиванки – національне вбрання українського народу.«Такі зустрічі, як сьогоднішня – це можливість для військових і представників заводу побачити і почути один одного. Ми бачимо тих, для кого ремонтуємо двигуни, вони бачать тих, хто працює для того, щоб польоти і експлуатація літаків були бездоганними і безаварійними», – сказав директор ЛРЗ «Мотор» Володимир МаракулінСлід зауважити, що завод «Мотор» вже не вперше демонструє турботу про захисників українського неба. Для прикладу, у грудні 2018 року державне підприємство організувало дитячий новорічний ранок для дітей військових льотчиків.