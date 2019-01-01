На Волині повісився атовець. ФОТО





Волинянина знайшли повішеним 19 липня в будинку батьків, - повідомляє



У поліції повідомили про передсмертну записку, в якій чоловік просив нікого не звинувачувати в скоєному. Останнім часом він конфліктував з дружиною і почав випивати.



Начальник Нововолинського відділеня поліції повідомив, що повісився хлопець на дверній ручці за допомогою шматку мотузки, в будинку, де проживають його батьки. Їх у той час вдома не було.



Померлим виявився 31-річний мешканець Нововолинська Ігор Тильний. У 2014 році він брав участь в АТО.





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