Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 13:46
Поблизу Луцька в селі Струмівка зведять житловий комплекс «Струмочок». Це масштабний проект будівельної компанії «Інвестор», аналогів якого на Волині нема.
Вже за півтора року тут постануть 38 таунхаусів та 16 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 метрів, - повідомляє Район.Луцьк.
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує на вигідних умовах придбати котедж площею 156,06 м² за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.
Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.
Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.
Ціна котеджу – 79 000 $.
Можливе розтермінування на вигідних умовах. Перший внесок – 30%.
До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Струмочок» тривають роботи на вісьмох об'єктах:
І секція таунхаусів — завершили зведення, встановили вікна;
ІІ секція — змурували 8 таунхасів, продовжують зведення решти;
ІІІ секція — триває облаштування стяжок та піщано-щебеневої подушки;
ІV секція — завершили фундамент;
V і VI секція — готують під будівництво.
На першій лінії котеджів (6 будинків) завершують фасадні роботи та облаштування покрівлі терас. На другій лінії котеджів (3 будинки) змурували перший та другий.
А на третій лінії котеджів (7 будинків), де і реалізують «американський» проект, тривають фундаментні роботи.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Вже за півтора року тут постануть 38 таунхаусів та 16 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 метрів, - повідомляє Район.Луцьк.
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує на вигідних умовах придбати котедж площею 156,06 м² за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.
Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.
Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.
Ціна котеджу – 79 000 $.
Можливе розтермінування на вигідних умовах. Перший внесок – 30%.
До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Струмочок» тривають роботи на вісьмох об'єктах:
І секція таунхаусів — завершили зведення, встановили вікна;
ІІ секція — змурували 8 таунхасів, продовжують зведення решти;
ІІІ секція — триває облаштування стяжок та піщано-щебеневої подушки;
ІV секція — завершили фундамент;
V і VI секція — готують під будівництво.
На першій лінії котеджів (6 будинків) завершують фасадні роботи та облаштування покрівлі терас. На другій лінії котеджів (3 будинки) змурували перший та другий.
А на третій лінії котеджів (7 будинків), де і реалізують «американський» проект, тривають фундаментні роботи.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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