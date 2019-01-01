Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*





Вже за півтора року тут постануть 38 таунхаусів та 16 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 метрів, - повідомляє



Будівельна компанія «Інвестор» пропонує на вигідних умовах придбати котедж площею 156,06 м² за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.



Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.



Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.





Рендер котеджів



Ціна котеджу – 79 000 $.



Можливе розтермінування на вигідних умовах. Перший внесок – 30%.





До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Струмочок» тривають роботи на вісьмох об'єктах:



І секція таунхаусів — завершили зведення, встановили вікна;

ІІ секція — змурували 8 таунхасів, продовжують зведення решти;

ІІІ секція — триває облаштування стяжок та піщано-щебеневої подушки;

ІV секція — завершили фундамент;

V і VI секція — готують під будівництво.

На першій лінії котеджів (6 будинків) завершують фасадні роботи та облаштування покрівлі терас. На другій лінії котеджів (3 будинки) змурували перший та другий.



А на третій лінії котеджів (7 будинків), де і реалізують «американський» проект, тривають фундаментні роботи.







ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»



Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10



або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька в селі Струмівка зведять житловий комплекс «Струмочок». Це масштабний проект будівельної компанії «Інвестор», аналогів якого на Волині нема.Вже за півтора року тут постануть 38 таунхаусів та 16 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 метрів, - повідомляє Район.Луцьк Будівельна компанія «Інвестор» пропонує на вигідних умовах придбати котедж площею 156,06 м² за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.Ціна котеджу – 79 000 $.Можливе розтермінування на вигідних умовах. Перший внесок – 30%.До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Струмочок» тривають роботи на вісьмох об'єктах:І секція таунхаусів — завершили зведення, встановили вікна;ІІ секція — змурували 8 таунхасів, продовжують зведення решти;ІІІ секція — триває облаштування стяжок та піщано-щебеневої подушки;ІV секція — завершили фундамент;V і VI секція — готують під будівництво.На першій лінії котеджів (6 будинків) завершують фасадні роботи та облаштування покрівлі терас. На другій лінії котеджів (3 будинки) змурували перший та другий.А на третій лінії котеджів (7 будинків), де і реалізують «американський» проект, тривають фундаментні роботи.Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:096 030 20 10або ж за адресою:м. Луцьк, вул. Коперника, 13вFacebook: facebook.com/investorlutsk/ Instagram: bud.investor

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