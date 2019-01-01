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Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*

Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Поблизу Луцька в селі Струмівка зведять житловий комплекс «Струмочок». Це масштабний проект будівельної компанії «Інвестор», аналогів якого на Волині нема.

Вже за півтора року тут постануть 38 таунхаусів та 16 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 метрів, - повідомляє Район.Луцьк.

Будівельна компанія «Інвестор» пропонує на вигідних умовах придбати котедж площею 156,06 м² за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.

Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.

Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.


Рендер котеджів
Рендер котеджів


Ціна котеджу – 79 000 $.

Можливе розтермінування на вигідних умовах. Перший внесок – 30%.
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*


До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Струмочок» тривають роботи на вісьмох об'єктах:

І секція таунхаусів — завершили зведення, встановили вікна;
ІІ секція — змурували 8 таунхасів, продовжують зведення решти;
ІІІ секція — триває облаштування стяжок та піщано-щебеневої подушки;
ІV секція — завершили фундамент;
V і VI секція — готують під будівництво.
На першій лінії котеджів (6 будинків) завершують фасадні роботи та облаштування покрівлі терас. На другій лінії котеджів (3 будинки) змурували перший та другий.

А на третій лінії котеджів (7 будинків), де і реалізують «американський» проект, тривають фундаментні роботи.

Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*


ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»

Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10

або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor

Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*

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Теги: Луцьк, Струмочок
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