В озері втопилися батько та син
Сьогодні, 14:10
Вода забрала життя двох людей.
Страшна трагедія трапилась 19 липня, близько 18:00 у селі Глинськ Здолбунівського району, - повідомляє ГУ ДСНС Рівненської області.
В місцевому озері потонули батько 1970 року народження та син 2011 року народження, які жили в місті Рівному.
Тіла на поверхню були піднімали водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах.
Обставини трагедії встановлюються.
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Страшна трагедія трапилась 19 липня, близько 18:00 у селі Глинськ Здолбунівського району, - повідомляє ГУ ДСНС Рівненської області.
В місцевому озері потонули батько 1970 року народження та син 2011 року народження, які жили в місті Рівному.
Тіла на поверхню були піднімали водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах.
Обставини трагедії встановлюються.
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