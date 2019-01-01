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В озері втопилися батько та син

В озері втопилися батько та син
Вода забрала життя двох людей.

Страшна трагедія трапилась 19 липня, близько 18:00 у селі Глинськ Здолбунівського району, - повідомляє ГУ ДСНС Рівненської області.

В місцевому озері потонули батько 1970 року народження та син 2011 року народження, які жили в місті Рівному.

Тіла на поверхню були піднімали водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах.

Обставини трагедії встановлюються.

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Теги: трагедія, Рівненщина
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