В озері втопилися батько та син





Страшна трагедія трапилась 19 липня, близько 18:00 у селі Глинськ Здолбунівського району, - повідомляє ГУ ДСНС Рівненської області.



В місцевому озері потонули батько 1970 року народження та син 2011 року народження, які жили в місті Рівному.



Тіла на поверхню були піднімали водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах.



Обставини трагедії встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вода забрала життя двох людей.Страшна трагедія трапилась 19 липня, близько 18:00 у селі Глинськ Здолбунівського району, - повідомляє ГУ ДСНС Рівненської області.В місцевому озері потонули батько 1970 року народження та син 2011 року народження, які жили в місті Рівному.Тіла на поверхню були піднімали водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах.Обставини трагедії встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію