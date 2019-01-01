На Волині поліція охороняє 1129 виборчих дільниць

Поліція здійснює охорону правопорядку та цілодобове чергування на виборчих дільницях Волинської області з моменту завезення на них бюлетенів.Під охороною поліцейських - 1129 виборчих дільниць, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.Загалом до забезпечення охорони та правопорядку під час позачергових парламентських виборів на території області задіяли понад 1,2 тисячі поліцейських.Поліцейські також після голосування супроводжуватимуть транспортування виборчої документації до окружних виборчих комісій.Від понеділка, 15 липня, поліцейські забезпечують правопорядок та охорону виборчої документації на п'яти окружних виборчих комісіях містах Луцьк, Ковель, Горохів, Володимир-Волинський і селищі Маневичі.Поліція Волині нагадує про заборону агітації у день перед виборами. Відповідно до вимог п. 2 ст. 70 Закону України «Про вибори народних депутатів України» передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування, тобто 19 липня.