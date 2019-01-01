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У Луцьку сталася аварія за участі двох іномарок. ФОТО

У Луцьку сталася аварія за участі двох іномарок. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Nissan Almera та Citroen Nemo сталася на проспекті Соборності в Луцьку.

Зі слів людей, аварія сталася близько 13.30 на перехресті проспекту Соборності та вулиці Воїнів-афганців, - повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.

Як зазначається, на світлофорі автомобіль Nissan, не розрахувавши безпечної дистанції, протаранив Citroen.

Обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
У Луцьку сталася аварія за участі двох іномарок. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участі двох іномарок. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участі двох іномарок. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участі двох іномарок. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП
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