У Луцьку сталася аварія за участі двох іномарок. ФОТО





Зі слів людей, аварія сталася близько 13.30 на перехресті проспекту Соборності та вулиці Воїнів-афганців, - повідомляє Інформаційне агентство



Як зазначається, на світлофорі автомобіль Nissan, не розрахувавши безпечної дистанції, протаранив Citroen.



Обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження.



Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Nissan Almera та Citroen Nemo сталася на проспекті Соборності в Луцьку.Зі слів людей, аварія сталася близько 13.30 на перехресті проспекту Соборності та вулиці Воїнів-афганців, - повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини Як зазначається, на світлофорі автомобіль Nissan, не розрахувавши безпечної дистанції, протаранив Citroen.Обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження.Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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