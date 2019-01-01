У Луцьку сталася аварія за участі двох іномарок. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Nissan Almera та Citroen Nemo сталася на проспекті Соборності в Луцьку.
Зі слів людей, аварія сталася близько 13.30 на перехресті проспекту Соборності та вулиці Воїнів-афганців, - повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
Як зазначається, на світлофорі автомобіль Nissan, не розрахувавши безпечної дистанції, протаранив Citroen.
Обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зі слів людей, аварія сталася близько 13.30 на перехресті проспекту Соборності та вулиці Воїнів-афганців, - повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
Як зазначається, на світлофорі автомобіль Nissan, не розрахувавши безпечної дистанції, протаранив Citroen.
Обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському таборі діти танцюють під російську попсу та грають російські ігри ВІДЕО
Сьогодні, 15:32
Парламентські вибори: що робити, що брати на дільницю, за що можна потрапити за ґрати
Сьогодні, 14:58
У Луцьку сталася аварія за участі двох іномарок. ФОТО
Сьогодні, 14:20
В озері втопилися батько та син
Сьогодні, 14:10
Коли атмосфера і безпека на першому місці: «американські» котеджі від «Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 13:46