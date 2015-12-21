У Любешеві знов перенесли суд щодо вбивства лосів





Також на засідання 19 липня не з’явився голова Любешівської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок Петро Абрамович, - пише



Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 вересня 2017 року в одній з автівок лісівники знайшли 15 мішків з м’ясом і голову вбитої тварини. За словами мисливствознавця Любешівського лісомисливського господарства Андрія Масюка, самець важив приблизно 400 кілограм (а це більше, ніж 200 кілограм м’яса), а самка, очевидно, була молода, віком 1,5 – 2 роки, бо з неї зловмисники отримали більше центнера м’яса.



До слова, судова справа щодо вбивства лосів тягнеться вже близько 2 років. Серед обвинувачених – Іван Будько, Юрій Матюк, Анатолій Демих, Юрій Демих та Віктор Демих.



За словами начальника Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Василя Федчика, за правопорушення передбачається штраф від 3400 гривень до 6800 гривень або позбавлення волі до 5 років.



Варто зауважити, як зазначив прокурор, судова тяганина триває через те, що довелося провести багато слідчих дій, адже особи не визнають свою вину. На суді, який проходив 10 липня, обвинувачені спростовували звинувачення.



19 липня розпочали розгляд із слідчого експерименту – відео, в якому оглянули речові докази (тіла тварин), які зберігаються у морозильній камері.



Захисник обвинувачених Сергій Хвесик зауважив, що, окрім мішків, раніше оглядали ще й три армійські рюкзаки з м’ясом.



«Хто служив раніше в армії, пам’ятає, що абсолютно всі рюкзаки підписували. Можливо, і на цих було щось написано. Але чому вони пропали?» – зауважив Хвесик.



Проте, коли прокурор запитав, в обвинувачених, чи бачили вони якісь написи на рюкзаках, ті зазначили, що не бачили.



Опісля начальник Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Василь Федчик надав дані від мобільних операторів, згідно яких обвинувачений Анатолій Демик зв’язувався з обвинуваченим Іваном Будьком у день перед злочином.



За даними 17 вересня дзвінки здійснювалися о 09:44, 10:52, 13:50, 14:18 та о 15:03.



«Останні дзвінки здійснювалися в Любешові по вулиці Бодаренка. Розумію, це не прямий доказ, але ці дані свідчать про те, що впродовж дня обвинувачені між собою зв’язувалися. Є така думка, що в телефонному режимі особи домовлялися про полювання», – зазначив Федчик.



Зрештою засідання суду на цьому мусили припинити через технічні труднощі, не працювали пристрої, які записували засідання.



Як зазначив суддя, наступного разу до кінця дослідять історію телефонних дзвінків, а також викличуть трьох свідків, після чого виїдуть на огляд собак, які, ймовірно, були на місці скоєння злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешеві позивач, суддя та обвинувачувана сторона не змогли виїхати для слідчого експерименту щодо вбивства двох лосів через технічні проблеми, тому справу продовжили розглядати у судові залі.Також на засідання 19 липня не з’явився голова Любешівської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, - пише Район.in.ua Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 вересня 2017 року в одній з автівок лісівники знайшли 15 мішків з м’ясом і голову вбитої тварини. За словами мисливствознавця Любешівського лісомисливського господарства, самець важив приблизно 400 кілограм (а це більше, ніж 200 кілограм м’яса), а самка, очевидно, була молода, віком 1,5 – 2 роки, бо з неї зловмисники отримали більше центнера м’яса.До слова, судова справа щодо вбивства лосів тягнеться вже близько 2 років. Серед обвинувачених –За словами начальника Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури, за правопорушення передбачається штраф від 3400 гривень до 6800 гривень або позбавлення волі до 5 років.Варто зауважити, як зазначив прокурор, судова тяганина триває через те, що довелося провести багато слідчих дій, адже особи не визнають свою вину. На суді, який проходив 10 липня, обвинувачені спростовували звинувачення.19 липня розпочали розгляд із слідчого експерименту – відео, в якому оглянули речові докази (тіла тварин), які зберігаються у морозильній камері.Захисник обвинуваченихзауважив, що, окрім мішків, раніше оглядали ще й три армійські рюкзаки з м’ясом.«Хто служив раніше в армії, пам’ятає, що абсолютно всі рюкзаки підписували. Можливо, і на цих було щось написано. Але чому вони пропали?» – зауважив Хвесик.Проте, коли прокурор запитав, в обвинувачених, чи бачили вони якісь написи на рюкзаках, ті зазначили, що не бачили.Опісля начальник Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Василь Федчик надав дані від мобільних операторів, згідно яких обвинувачений Анатолій Демик зв’язувався з обвинуваченим Іваном Будьком у день перед злочином.За даними 17 вересня дзвінки здійснювалися о 09:44, 10:52, 13:50, 14:18 та о 15:03.«Останні дзвінки здійснювалися в Любешові по вулиці Бодаренка. Розумію, це не прямий доказ, але ці дані свідчать про те, що впродовж дня обвинувачені між собою зв’язувалися. Є така думка, що в телефонному режимі особи домовлялися про полювання», – зазначив Федчик.Зрештою засідання суду на цьому мусили припинити через технічні труднощі, не працювали пристрої, які записували засідання.Як зазначив суддя, наступного разу до кінця дослідять історію телефонних дзвінків, а також викличуть трьох свідків, після чого виїдуть на огляд собак, які, ймовірно, були на місці скоєння злочину.

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