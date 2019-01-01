У волинському таборі діти танцюють під російську попсу та грають російські ігри ВІДЕО
Сьогодні, 15:32
Відомі київські журналісти Тетяна Микитенко і Андрій Павленко стали свідками дискотеки у дитячому таборі на Волині.
Ведучу відомого блогу «Рагу.лі» та її колегу обурило, що діти з табору "Супутник", що знаходиться у селі Світязь Шацького району, танцюють під пісню «18 мне уже» російського гурту «Руки вверх».
Свої враження журналісти описали у Facebook.
«Не думала, що почую цей нафталін, проходячи повз дитячий табір на Волині, але тут в таборі обласної організації профспілки працівників освіти (!) і науки (!) своя атмосфера. Директор стверджує, що кожен має право на свої смаки і що він взагалі тут нічого не вирішує (трохи згодом розпишу детальніше).
А ми з Андрієм ходили і думали звідки навколо стільки малоросів», - написала Тетяна Микитенко.
ЇЇ колега, ведучий програми «Агенція медійної безпеки» Андрій Павленко теж емоційно відреагував на побачене та почуте.
«Отакі діла. Діскатєка. Але х.. з тією піснею, слухайте історію...
Проходимо повз дитячий табір, бачимо групу дітей 10-13років без вожатої, граються, усі україномовні. Так приємно! Аж коли повертається до них вожата і вони продовжують гру вигукуючи "Эта, эта, эта, а любимая вот эта". Русифікація? Педагоги волинського табору "Супутник" вирощують малоросів? Завітали до них. Директор стверджує що у кожного своя суб'єктивна думка стосовно мови», - написав він на своїй сторінці у Facebook/
Також журналісти розмітили відео з частиною дитячої дискотеки.
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Ведучу відомого блогу «Рагу.лі» та її колегу обурило, що діти з табору "Супутник", що знаходиться у селі Світязь Шацького району, танцюють під пісню «18 мне уже» російського гурту «Руки вверх».
Свої враження журналісти описали у Facebook.
«Не думала, що почую цей нафталін, проходячи повз дитячий табір на Волині, але тут в таборі обласної організації профспілки працівників освіти (!) і науки (!) своя атмосфера. Директор стверджує, що кожен має право на свої смаки і що він взагалі тут нічого не вирішує (трохи згодом розпишу детальніше).
А ми з Андрієм ходили і думали звідки навколо стільки малоросів», - написала Тетяна Микитенко.
ЇЇ колега, ведучий програми «Агенція медійної безпеки» Андрій Павленко теж емоційно відреагував на побачене та почуте.
«Отакі діла. Діскатєка. Але х.. з тією піснею, слухайте історію...
Проходимо повз дитячий табір, бачимо групу дітей 10-13років без вожатої, граються, усі україномовні. Так приємно! Аж коли повертається до них вожата і вони продовжують гру вигукуючи "Эта, эта, эта, а любимая вот эта". Русифікація? Педагоги волинського табору "Супутник" вирощують малоросів? Завітали до них. Директор стверджує що у кожного своя суб'єктивна думка стосовно мови», - написав він на своїй сторінці у Facebook/
Також журналісти розмітили відео з частиною дитячої дискотеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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