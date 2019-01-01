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Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 21 липня

Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 21 липня
Неділя у Волинській області буде хмарною. У Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Увечері йтиме дощ із грозою.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Ковелі, Шацьку Світязі можливий невеликий дощ.

У Любешеві, Маневичах, Кмені-Каширському опадів не прогнозують

Температура повітря вночі від +16 до +18 градусів, удень до +19…+27.

Вітер південний, південно-західний,південний, 1-2,9 м/с.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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