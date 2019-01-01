Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 21 липня
Сьогодні, 20:00
Неділя у Волинській області буде хмарною. У Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Увечері йтиме дощ із грозою.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Ковелі, Шацьку Світязі можливий невеликий дощ.
У Любешеві, Маневичах, Кмені-Каширському опадів не прогнозують
Температура повітря вночі від +16 до +18 градусів, удень до +19…+27.
Вітер південний, південно-західний,південний, 1-2,9 м/с.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Ковелі, Шацьку Світязі можливий невеликий дощ.
У Любешеві, Маневичах, Кмені-Каширському опадів не прогнозують
Температура повітря вночі від +16 до +18 градусів, удень до +19…+27.
Вітер південний, південно-західний,південний, 1-2,9 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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