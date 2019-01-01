Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 21 липня





У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Ковелі, Шацьку Світязі можливий невеликий дощ.



У Любешеві, Маневичах, Кмені-Каширському опадів не прогнозують



Температура повітря вночі від +16 до +18 градусів, удень до +19…+27.



Вітер південний, південно-західний,південний, 1-2,9 м/с.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неділя у Волинській області буде хмарною. У Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Увечері йтиме дощ із грозою.У Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Ковелі, Шацьку Світязі можливий невеликий дощ.У Любешеві, Маневичах, Кмені-Каширському опадів не прогнозуютьТемпература повітря вночі від +16 до +18 градусів, удень до +19…+27.Вітер південний, південно-західний,південний, 1-2,9 м/с.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію