Монатику просять присвоїти звання «Народного артиста України»

Прихильники творчості луцького співака Дмитра Монатика просять президента присвоїти йому звання «Народного артиста України».Таку петицію на сайті президента зареєстрував Володимир Болтян.«Давно вже не секрет хто такий Дмитро Монатик. Популярність артиста є найбільшою серед співаків нашої держави та далеко не останньою в усьому світі. Почесне звання "Народний артист України" повинні надавати Ми громадяни України, носії влади. Давайте разом підтримаємо улюбленого співака та підкажемо нашому президенту, що давно вже пора нагородити улюбленця мільйонів 100% заслуженою нагородою», - йдеться у тексті петиції.Петицію оприлюднили 15 липня і за 5 днів вона набрала лише 165 голосів з 25 000 необхідних. До кінця голосування залишилося 87 днів.