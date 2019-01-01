Тарас Михалик та Амбросій Чачуа стали гравцями «Волині», - ЗМІ
Сьогодні, 17:47
Луцька «Волинь» підписала контракти з двома футболістами.
Новачками «Волині» став колишній гравець збірної України, київського «Динамо» та московського «Локомотива» Тарас Михалик та колишній гравець молодіжної збірної України та львівських «Карпат» Амбросій Чачуа, - повідомляє Sport Arena.
Михалик, з 2013 року виступав за московський Локомотив. Він грав за «Волинь» під тренувальних зборів, але не приймав участь в останньому контрольному матчі через травму.
Амбросій Чачуа відіграв за «Волинь» у матчі проти ФК Львів (1:2) на незвичній позиції правого захисника.
Раніше стало відомо, що «Волинь» підписала контракт з колишнім нападником «Олександрії» Віталій Пономарем, який відзначився голом у вчорашній зустрічі. Ще раніше до Волині приєднався колишній захисник «Металіста 1925» Назар Мельничук.
За підсумками минулого сезону Волинь посіла 3-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, але в перехідних матчах поступилася Карпатам (0: 0, 1: 3) право грати в елітному дивізіоні.
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Новачками «Волині» став колишній гравець збірної України, київського «Динамо» та московського «Локомотива» Тарас Михалик та колишній гравець молодіжної збірної України та львівських «Карпат» Амбросій Чачуа, - повідомляє Sport Arena.
Михалик, з 2013 року виступав за московський Локомотив. Він грав за «Волинь» під тренувальних зборів, але не приймав участь в останньому контрольному матчі через травму.
Амбросій Чачуа відіграв за «Волинь» у матчі проти ФК Львів (1:2) на незвичній позиції правого захисника.
Раніше стало відомо, що «Волинь» підписала контракт з колишнім нападником «Олександрії» Віталій Пономарем, який відзначився голом у вчорашній зустрічі. Ще раніше до Волині приєднався колишній захисник «Металіста 1925» Назар Мельничук.
За підсумками минулого сезону Волинь посіла 3-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, але в перехідних матчах поступилася Карпатам (0: 0, 1: 3) право грати в елітному дивізіоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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