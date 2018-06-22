Луцька «Волинь» домовляється з «Чорноморцем» про обмін матчами
Сьогодні, 19:36
Керівництво «Волині» і «Чорноморця» веде переговори про можливий обмін місцями проведення матчів.
Так, цілком ймовірно, що поєдинок п'ятого туру чемпіонату Першої ліги відбудеться не в Луцьку, як це передбачено календарем, а в Одесі. І навпаки - навесні 2020 років команди зіграють на Авангарді, домашньому стадіоні «Волині» , - повідомляє Sport Arena
Причиною таких пертурбацій є раптова зміна місця проведення чемпіонату України з легкої атлетики. Ці змагання покликані стати останньою стадією відбору на чемпіонат світу в Досі.
Згідно з календарем Федерації, спочатку турнір планували провести в Кропивницького, але влітку стало відомо, що стадіон Зірка закрили через пошкодження доріжки. Оскільки в Україні поки всього дві арени, готові прийняти чемпіонат України з легкої атлетики, виконком ФЛАУ в липні був змушений перенести відбір на Катар до Луцька.
Змагання пройдуть з 21 по 24 серпня. Це спонукало керівництво Волині почати переговори з одеситами про перенесення місця проведення гри, оскільки якісно підготувати газон до гри часу не вистачило б.
У разі перенесення гри з «Чорноморцем» на поле одеситів, «Волинь» зможе провести перший повноцінний домашній матч в сезоні 2019/20 тільки 4 вересня проти Кременя. Матч 3-го туру в Луцьку пройде без глядачів, оскільки клуб оштрафований за порушення порядку під час стикового матчу «Волинь» - «Карпати».
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Так, цілком ймовірно, що поєдинок п'ятого туру чемпіонату Першої ліги відбудеться не в Луцьку, як це передбачено календарем, а в Одесі. І навпаки - навесні 2020 років команди зіграють на Авангарді, домашньому стадіоні «Волині» , - повідомляє Sport Arena
Причиною таких пертурбацій є раптова зміна місця проведення чемпіонату України з легкої атлетики. Ці змагання покликані стати останньою стадією відбору на чемпіонат світу в Досі.
Згідно з календарем Федерації, спочатку турнір планували провести в Кропивницького, але влітку стало відомо, що стадіон Зірка закрили через пошкодження доріжки. Оскільки в Україні поки всього дві арени, готові прийняти чемпіонат України з легкої атлетики, виконком ФЛАУ в липні був змушений перенести відбір на Катар до Луцька.
Змагання пройдуть з 21 по 24 серпня. Це спонукало керівництво Волині почати переговори з одеситами про перенесення місця проведення гри, оскільки якісно підготувати газон до гри часу не вистачило б.
У разі перенесення гри з «Чорноморцем» на поле одеситів, «Волинь» зможе провести перший повноцінний домашній матч в сезоні 2019/20 тільки 4 вересня проти Кременя. Матч 3-го туру в Луцьку пройде без глядачів, оскільки клуб оштрафований за порушення порядку під час стикового матчу «Волинь» - «Карпати».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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