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Луцька «Волинь» домовляється з «Чорноморцем» про обмін матчами

Луцька «Волинь» домовляється з «Чорноморцем» про обмін матчами
Керівництво «Волині» і «Чорноморця» веде переговори про можливий обмін місцями проведення матчів.

Так, цілком ймовірно, що поєдинок п'ятого туру чемпіонату Першої ліги відбудеться не в Луцьку, як це передбачено календарем, а в Одесі. І навпаки - навесні 2020 років команди зіграють на Авангарді, домашньому стадіоні «Волині» , - повідомляє Sport Arena

Причиною таких пертурбацій є раптова зміна місця проведення чемпіонату України з легкої атлетики. Ці змагання покликані стати останньою стадією відбору на чемпіонат світу в Досі.

Згідно з календарем Федерації, спочатку турнір планували провести в Кропивницького, але влітку стало відомо, що стадіон Зірка закрили через пошкодження доріжки. Оскільки в Україні поки всього дві арени, готові прийняти чемпіонат України з легкої атлетики, виконком ФЛАУ в липні був змушений перенести відбір на Катар до Луцька.

Змагання пройдуть з 21 по 24 серпня. Це спонукало керівництво Волині почати переговори з одеситами про перенесення місця проведення гри, оскільки якісно підготувати газон до гри часу не вистачило б.

У разі перенесення гри з «Чорноморцем» на поле одеситів, «Волинь» зможе провести перший повноцінний домашній матч в сезоні 2019/20 тільки 4 вересня проти Кременя. Матч 3-го туру в Луцьку пройде без глядачів, оскільки клуб оштрафований за порушення порядку під час стикового матчу «Волинь» - «Карпати».

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Теги: Луцьк, Волинь, футбол
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