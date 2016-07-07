З`явилась монета на честь автора української абетки

Нацбанк випустив пам'ятну монету в честь письменника і перекладача Пантелеймона Куліша.Саме він був автором першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить в основі сучасного правопису. Монета з'явиться в обігу з 22 липня, - повідомляє "Газета ua".На аверсі монети розміщено: угорі ліворуч – малий Державний Герб України з написом "Україна, 2 гривні,2019" (ліворуч на дзеркальному тлі) та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.Праворуч – вишитий рушник та цитата з Кулішевого листа до дружини Ганни Барвінок: "Зовсім інша була б річ, якби ми єдиними устами і єдиним серцем трудились над пробудженням суспільно-національної свідомості в Україні".На реверсі монети зображено портрет Куліша, ліворуч від якого літери алфавіту, праворуч – написи: роки його життя 1819,1897 та Пантелеймон Куліш.Пантелеймон Куліш – одна з найколоритніших постатей свого часу в українській літературі. Він автор фонетичного правопису, який став основою усистематизованого сучасного українського правопису, першого українського історичного роману ("Чорна рада"), батько українського художнього перекладу (перекладав твори Шекспіра, Байрона, Гейне, Гете, Шиллера, першим переклав Біблію українською мовою). Проводив активну діяльність щодо формування в суспільній свідомості переконання про життєву необхідність розвитку національної літератури, української мови, без нормального функціонування якої на всіх рівнях поступ нації неможливий.