Найбагатодітніша мати України: волинянка за 23 роки народила 22 дітей





За офiцiйними даними Любешівського вiддiлу РАЦС, Феодосія Марківна дала життя 19 дітям, а за свідченнями її родичів, — 22, - пише



Цю різницю рідні пояснили тим, що троє діток народилося мертвими i їх не реєстрували. Однак живими залишилося лише 7 малюків (6 дівчаток i хлопчик). Інші померли невдовзі після народження.



Народилася майбутня багатодітна мати в травні 1913 року на хуторі Кінь, що належав до села Гірки нинішнього Любешівського району Волинської області. У 17 літ Феодосія вийшла заміж. Перша її дитина побачила світ в 1931 році, остання — у 1954–му. Отож за 23 роки подружнього життя народила 22 дітей. Один раз народжувала близнят.



Померла Феодосія Марківна на 76– му році життя в січні 1988–го. Похована в селі Мукошин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Феодосія Марківна Симонович, яка жила у Любешівському районі на Волині народила 22 дітей.За офiцiйними даними Любешівського вiддiлу РАЦС, Феодосія Марківна дала життя 19 дітям, а за свідченнями її родичів, — 22, - пише «Волинь-нова» Цю різницю рідні пояснили тим, що троє діток народилося мертвими i їх не реєстрували. Однак живими залишилося лише 7 малюків (6 дівчаток i хлопчик). Інші померли невдовзі після народження.Народилася майбутня багатодітна мати в травні 1913 року на хуторі Кінь, що належав до села Гірки нинішнього Любешівського району Волинської області. У 17 літ Феодосія вийшла заміж. Перша її дитина побачила світ в 1931 році, остання — у 1954–му. Отож за 23 роки подружнього життя народила 22 дітей. Один раз народжувала близнят.Померла Феодосія Марківна на 76– му році життя в січні 1988–го. Похована в селі Мукошин.

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