Волині загрожує спалах сальмонельозу

Цьогоріч на Волині спостерігають тенденцію до росту сальмонельозу.Епідемічна ситуація щодо кишкових інфекцій залишається загрозливою, реєструються спалахи, - повідомляють у ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».Лише з початку травня зареєстрували вже 4 спалахи кишкових інфекцій. Зокрема з них три сальмонельозу та стафілококове харчове отруєння, постраждало 75 осіб, з них 25 дітей. 2 спалахи сальмонельозу виникли в закладах громадського харчування в Луцьку та Ковелі, 1 – в закладі дошкільної освіти міста Нововолинська та стафілококове отруєння в закладі громадського харчування в місті Любомлі.Основні причини виникнення - порушення протиепідемічного режиму, порушення технології приготування страв, вживання продукції тваринного походження негарантованої якості та безпечності, не запровадження програми передумов за принципами НАССР. Основними факторами виникнення захворювань послужили продукти птахівництва (курятина, курячі яйця) при відсутності супровідних документів на отриману сировину. Фактором стафілококового отруєння ймовірно послужила десертна страва.Підвищена температура навколишнього середовища сприяє розмноженню та поширенню мікроорганізмів (бактерій та вірусів), які викликають захворювання на кишкові інфекції. До організму людини такі збудники потрапляють через споживання заражених харчових продуктів, води, через брудні руки і предмети побуту. Основними причинами виникнення гострих кишкових інфекцій є елементарне недотримання правил особистої гігієни, технології приготування страв, умов та термінів зберігання сировини та готових страв.Сальмонельоз поширений повсюдно. Основними джерелами є сільськогосподарські тварини, а також дикі пернаті, бродячі собаки і кішки, гризуни здатні заражати продукти харчування та місця їх зберігання.У деяких продуктах (молоко, м’ясо) сальмонели можуть не лише виживати, але і розмножуватися, не змінюючи при цьому зовнішній вигляд і смак продуктів харчування.Заклад громадського здоров’я ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» нагадує про 5 кроків до безпечнішої їжі:— Підтримуйте чистоту: мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу, мийте руки після відвідування туалету,вимийте і продезинфікуйте всі поверхі і кухонне приладдя, що використовується для приготування їжі.— Відокремлюйте сиру їжу від готової: відокремлюйте сире м’ясо, птицю і морепродукти від інших харчових продуктів, для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками— Ретельно готуйте їжу: ретельно прожарюйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і морепродукти, доводьте страви до кипіння, щоб переконатися, що вони готувалися при щонайменше 70°С, сік м’яса чи птиці при приготуванні повинен бути прозорим, а не рожевим;— Зберігайте їжу при безпечній температурі: не залишайте приготовану їжу при кімнатній температурі більш ніж на 2 години, не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику— Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти: використовуйте чисту або очищену воду,обирайте свіжі і незіпсовані продукти, ретельно мийте овочі і фрукти, особливо, якщо вживатимете їх сирими, не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.Віруси чи бактерії можуть потрапити в продукти харчування на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу, тому кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграють роль у запобіганні зараження їжі.