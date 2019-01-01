На Волині рибалку вбило струмом, – ЗМІ
Сьогодні, 21:16
14-го липня близько 15:00 в селі Гряди Іваничівського району чоловіка вбило струмом.
Про це інформує БУГ.
Трагедія трапилася на ставку біля вулиці Колгоспної. Чоловік ловив рибу. Помер внаслідок нещасного випадку від дії електричного струму.
У той день йшов дощ, як розповіли очевидці, рибалка закинув вудочку під високовольтною лінією.
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Про це інформує БУГ.
Трагедія трапилася на ставку біля вулиці Колгоспної. Чоловік ловив рибу. Помер внаслідок нещасного випадку від дії електричного струму.
У той день йшов дощ, як розповіли очевидці, рибалка закинув вудочку під високовольтною лінією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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