На Волині рибалку вбило струмом, – ЗМІ





Про це інформує



Трагедія трапилася на ставку біля вулиці Колгоспної. Чоловік ловив рибу. Помер внаслідок нещасного випадку від дії електричного струму.



У той день йшов дощ, як розповіли очевидці, рибалка закинув вудочку під високовольтною лінією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го липня близько 15:00 в селі Гряди Іваничівського району чоловіка вбило струмом.Про це інформує БУГ Трагедія трапилася на ставку біля вулиці Колгоспної. Чоловік ловив рибу. Помер внаслідок нещасного випадку від дії електричного струму.У той день йшов дощ, як розповіли очевидці, рибалка закинув вудочку під високовольтною лінією.

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