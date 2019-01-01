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На Волині рибалку вбило струмом, – ЗМІ

На Волині рибалку вбило струмом, – ЗМІ
14-го липня близько 15:00 в селі Гряди Іваничівського району чоловіка вбило струмом.

Про це інформує БУГ.

Трагедія трапилася на ставку біля вулиці Колгоспної. Чоловік ловив рибу. Помер внаслідок нещасного випадку від дії електричного струму.

У той день йшов дощ, як розповіли очевидці, рибалка закинув вудочку під високовольтною лінією.

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Теги: рибалка, струм, Гряди, ставок
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