У селі на Волині хочуть будувати амбулаторію за 9 мільйонів гривень
Сьогодні, 02:16
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА планує розпочати будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Павлівка Іваничівського району.
Про проведення аукціону йдеться на платформі Prozorro пише Район.Бізнес.
Сума тендеру – 9 мільйонів гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 5 серпня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, що в області продовжують будівництво 15-ти амбулаторій ЗПСМ за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
Зображення ілюстративне
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Про проведення аукціону йдеться на платформі Prozorro пише Район.Бізнес.
Сума тендеру – 9 мільйонів гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 5 серпня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, що в області продовжують будівництво 15-ти амбулаторій ЗПСМ за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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