У селі на Волині хочуть будувати амбулаторію за 9 мільйонів гривень





Про проведення аукціону йдеться на платформі Prozorro пише



Сума тендеру – 9 мільйонів гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 5 серпня 2019 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2020 року.



Нагадаємо, що в області продовжують



Зображення ілюстративне

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