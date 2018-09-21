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У селі на Волині хочуть будувати амбулаторію за 9 мільйонів гривень

У селі на Волині хочуть будувати амбулаторію за 9 мільйонів гривень
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА планує розпочати будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Павлівка Іваничівського району.

Про проведення аукціону йдеться на платформі Prozorro пише Район.Бізнес.

Сума тендеру – 9 мільйонів гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 5 серпня 2019 року.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що в області продовжують будівництво 15-ти амбулаторій ЗПСМ за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Зображення ілюстративне

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Теги: Павлівка, амбулаторія, будівництво, тендер
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