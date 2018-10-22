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З локомотивного депо на Волині хотіли вкрасти пальне

З локомотивного депо на Волині хотіли вкрасти пальне
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби вкрасти з депо близько 1 тонни дизельного палива та 400 літрів мастила.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду - пише Район.Ковель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2019 року близько 15 години 20 хвилин невстановлена особа, перебуваючи на території бази палива виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Ковель» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», намагалась таємно викрасти близько 1 тонни дизельного палива та 400 літрів мастила.

Під час проведення огляду місця події правоохоронцями виявлено вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-ММЗ», який належить громадянину, 1960 року народження. У вантажівці знаходилось десять металевих бочок, ємкістю 200 літрів, з паливно-мастильними матеріалами.

Вантажівку та бочки з пальним вилучено та доставлено на майданчик Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області, де зберігається затриманий автотранспорт.

Поліцією відкрито кримінальне провадження № 12019030110001332 від 16 липня 2019 року за ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду накладено арешт на вантажівку та металеві бочки.


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Теги: локомотивне депо, Ковель, пальне, крадіжка, суд, вирок
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