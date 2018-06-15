У Луцьку вандали розтрощили майданчик у дитячому садку. ФОТО

Невідомі у Луцьку зламали дерев'яні споруди на майданчику дитячого садочка.Про це у Facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала"Сьогодні, в другій половині дня, на території днз #33, що на вул. Ветеранів, відбувся акт вандалізму. За попередньою інформацію, це скоїла компанія підлітків. Прохання, якщо хтось був свідком цієї події, напишіть у дірект. Будь ласка, давайте не будемо байдужими і знайдемо цих малолітніх злочинців. Зло повинно бути покаране", – йдеться у дописі.