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У Луцьку вандали розтрощили майданчик у дитячому садку. ФОТО

У Луцьку вандали розтрощили майданчик у дитячому садку. ФОТО
Невідомі у Луцьку зламали дерев'яні споруди на майданчику дитячого садочка.

Про це у Facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Альона Грук.

"Сьогодні, в другій половині дня, на території днз #33, що на вул. Ветеранів, відбувся акт вандалізму. За попередньою інформацію, це скоїла компанія підлітків. Прохання, якщо хтось був свідком цієї події, напишіть у дірект. Будь ласка, давайте не будемо байдужими і знайдемо цих малолітніх злочинців. Зло повинно бути покаране", – йдеться у дописі.

У Луцьку вандали розтрощили майданчик у дитячому садку. ФОТО
У Луцьку вандали розтрощили майданчик у дитячому садку. ФОТО
У Луцьку вандали розтрощили майданчик у дитячому садку. ФОТО
У Луцьку вандали розтрощили майданчик у дитячому садку. ФОТО

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Теги: майданчик, вандали, дитячий садок
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