У місті на Волині працюватиме пересувний мамограф





Обстеження будуть проводити з понеділка, 22-го липня, по 2-ге серпня біля амбулаторії №4 (приміщення дитячої поліклініки) з 9:00 до 15:00 щоденно, окрім суботи та неділі, – повідомляє



З 5.08 по 09.08 мамограф буде працювати біля амбулаторії селища Благодатне.



Обстеження проводяться за направленням сімейного лікаря, гінеколога та без направлення усім бажаючим.



Показання до проведення мамографії: вік 35-40 років (до 35-ти років тільки – після огляду мамологом онкодиспансеру). Протипоказання: вік молодше 35 років; під час менструального циклу; жінки, які годують грудьми; вагітність.



Мамографію рекомендують проходити усім жінкам після 35-ти раз на 2 роки, після 50-ти – раз на рік.



Нагадаємо, під час роботи безкоштовного пересувного флюорографа у Нововолинську та Благодатному, виявили трьох хворих на рак легень та сім – з підозрою на туберкульоз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою раннього виявлення передракових захворювань та раку молочних залоз у Нововолинську безкоштовно буде працювати пересувний цифровий мамограф.Обстеження будуть проводити з понеділка, 22-го липня, по 2-ге серпня біля амбулаторії №4 (приміщення дитячої поліклініки) з 9:00 до 15:00 щоденно, окрім суботи та неділі, – повідомляє БУГ з посиланням на Центр ПМСД.З 5.08 по 09.08 мамограф буде працювати біля амбулаторії селища Благодатне.Обстеження проводяться за направленням сімейного лікаря, гінеколога та без направлення усім бажаючим.Показання до проведення мамографії: вік 35-40 років (до 35-ти років тільки – після огляду мамологом онкодиспансеру). Протипоказання: вік молодше 35 років; під час менструального циклу; жінки, які годують грудьми; вагітність.Мамографію рекомендують проходити усім жінкам після 35-ти раз на 2 роки, після 50-ти – раз на рік.Нагадаємо, під час роботи безкоштовного пересувного флюорографа у Нововолинську та Благодатному, виявили трьох хворих на рак легень та сім – з підозрою на туберкульоз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію