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У місті на Волині працюватиме пересувний мамограф

У місті на Волині працюватиме пересувний мамограф
З метою раннього виявлення передракових захворювань та раку молочних залоз у Нововолинську безкоштовно буде працювати пересувний цифровий мамограф.

Обстеження будуть проводити з понеділка, 22-го липня, по 2-ге серпня біля амбулаторії №4 (приміщення дитячої поліклініки) з 9:00 до 15:00 щоденно, окрім суботи та неділі, – повідомляє БУГ з посиланням на Центр ПМСД.

З 5.08 по 09.08 мамограф буде працювати біля амбулаторії селища Благодатне.

Обстеження проводяться за направленням сімейного лікаря, гінеколога та без направлення усім бажаючим.

Показання до проведення мамографії: вік 35-40 років (до 35-ти років тільки – після огляду мамологом онкодиспансеру). Протипоказання: вік молодше 35 років; під час менструального циклу; жінки, які годують грудьми; вагітність.

Мамографію рекомендують проходити усім жінкам після 35-ти раз на 2 роки, після 50-ти – раз на рік.

Нагадаємо, під час роботи безкоштовного пересувного флюорографа у Нововолинську та Благодатному, виявили трьох хворих на рак легень та сім – з підозрою на туберкульоз.

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Теги: Нововолинськ, мамограф, обстеження
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