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21 липня на Волині: гортаючи календар

21 липня на Волині: гортаючи календар
День народження 21 липня відзначає колишній директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка (на фото).

Також святкують сьогодні директор ТзОВ «Світ Каменю» Олександр Кирильчук, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Національної академії аграрних наук України Михайло Хвесик.

Сьогодні відзначають іменини чоловіки з ім’ям Кирило, Олександр, Дмитро, Микола, Федір.

Вітаємо їх з днем ангела та бажаємо міцного здоров’я, удачі та радості від життя.

21 липня 1944 року від німців були визволені Устилуг та Шацьк.

А 1998 року у цей день в Луцьку відбулася закладка каменю під новий храм – Кафедральний собор Всіх Святих Землі Волинської.

Цей православний храм споруджується на честь 1000-ліття Волинської єпархії в місті Луцьку.

Проектований храм складається з п'яти куполів з розмірами 35х36 метрів. У нижньому (цокольному) поверсі запроектовано нижній храм. Діаметр центрального купола – 9 метрів, висота 50,5 м, а до верхів'я хреста 55,5 м. Згідно з проектом, висота дзвіниці становитиме 60 метрів.

Будівництво храму триває і досі.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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