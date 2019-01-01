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Повідомили, що найчастіше незаконно перевозять через лінію зіткнення

Повідомили, що найчастіше незаконно перевозять через лінію зіткнення
Державна фіскальна служба України назвала товари, які найчастіше перевозяться через лінію зіткнення до та з тимчасово окупованих територій, станом на 11 липня 2019 року. Про це повідомила прес-служба ДФСУ у відповіді на запит кореспондента УНН.

"Серед товарних груп що найчастіше перевозяться через лінію зіткнення, найбільшу частку займають: з тимчасово окупованих територій (далі – ТОТ) – взуття, деталі та запчастини, меблі, тютюнові вироби; до ТОТ – побутова техніка, комп’ютери та комплектуючі, одяг, тютюнові вироби, продукти харчування", - йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що з початку 2019 року співробітниками податкової міліції ДФС під час здійснення контрольно-дозвільних процедур на контрольних пунктах в’їзду-виїзду виявлено 441 факт порушення порядку переміщення товарів у районі здійснення операції Об’єднаних сил. Стосовно порушників складені адміністративні протоколи за ст. 204-3 КУпАП.

"В рамках проваджень у справах про адміністративні правопорушення з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 23,6 млн грн, в тому числі підакцизних товарів – на 2 млн гривень", - зазначається в повідомленні.

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Теги: лінія зіткнення, АТО, ООС, товари, фіскали
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