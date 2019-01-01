У Шацьку люди перекрили вулицю через сусіда. ФОТО





Про це пише



Як розповіла депутатка Шацької районної ради Наталія Новікова, чоловік, житель цієї ж вулиці, вирішив у своєму дворі викопати ставок. За один день, як стверджує чоловік, вивезли 12 КАМАЗів землі, сьогодні ж вантажні автомобілі знову почали вивозити землю. Кажуть, що потрібно буде вивезти ще з десяток причепів землі.



Внаслідок цього значно зіпсувалася дорога, котра й до того була не в ідеальному стані, хоч її силами місцевого комунального господарства трохи вдалося відремонтувати, засипавши проблемні ділянки дороги щебенем.



Зараз багатотонна вантажівка дорогу знову розбила. Окрім того, сам же водій вантажного автомобіля, щоб не застрягнути у піску на дорозі, почав їздити під вікнами будинку на приватній земельній ділянці одного з жителів вулиці, бо там, бачте, не було паркану. Власник будинку змушений був на цьому місці поставити свого буса, аби завадити вантажівкам їздити по його приватній земельній ділянці.



Жителі вулиці Дружби змушені були перекрити рух вантажівці. Поставили до відома керівництво Шацької ОТГ, депутатів, начальника КП «Будинкоуправління» Івана Коваля та, ймовірно, будуть звертатися у поліцію.



Як переповідає Наталія Новікова, чоловік, котрий копає ставок, обіцяє прогрейдерувати дорогу.



Але шачани не вірять, що звичайне грейдерування допоможе повернути дорогу до нормального стану. Тож чим закінчиться цей конфлікт і чи вдасться сторонам допомовитися - поки невідомо.



Фото – Наталії Новікової.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку жителі вулиці Дружби у суботу, 20 липня, перекрили дорогу автотранспорту, який вивозить землю із однієї з земельних ділянок на вулиці.Про це пише Район.Шацьк Як розповіла депутатка Шацької районної ради, чоловік, житель цієї ж вулиці, вирішив у своєму дворі викопати ставок. За один день, як стверджує чоловік, вивезли 12 КАМАЗів землі, сьогодні ж вантажні автомобілі знову почали вивозити землю. Кажуть, що потрібно буде вивезти ще з десяток причепів землі.Внаслідок цього значно зіпсувалася дорога, котра й до того була не в ідеальному стані, хоч її силами місцевого комунального господарства трохи вдалося відремонтувати, засипавши проблемні ділянки дороги щебенем.Зараз багатотонна вантажівка дорогу знову розбила. Окрім того, сам же водій вантажного автомобіля, щоб не застрягнути у піску на дорозі, почав їздити під вікнами будинку на приватній земельній ділянці одного з жителів вулиці, бо там, бачте, не було паркану. Власник будинку змушений був на цьому місці поставити свого буса, аби завадити вантажівкам їздити по його приватній земельній ділянці.Жителі вулиці Дружби змушені були перекрити рух вантажівці. Поставили до відома керівництво Шацької ОТГ, депутатів, начальника КП «Будинкоуправління»та, ймовірно, будуть звертатися у поліцію.Як переповідає Наталія Новікова, чоловік, котрий копає ставок, обіцяє прогрейдерувати дорогу.Але шачани не вірять, що звичайне грейдерування допоможе повернути дорогу до нормального стану. Тож чим закінчиться цей конфлікт і чи вдасться сторонам допомовитися - поки невідомо.Фото – Наталії Новікової.

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