У Луцькому зоопарку оселилися крихітні мавпочки. ВІДЕО





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Побачити їх зараз відвідувачі не зможуть. Працівниця зоопарку розповіла що ці мавпи дуже примхливі. Оптимальна температура для утримання цих тварин повинна бути + 24 і вище. Тому для них готують спеціальні вольєри. Окрім цього, вони потребують особливого щоденного догляду.



Ці мавпи дуже активні та ведуть денний спосіб життя. Ще одна їх особливість – це розмір.



До реконструкції у Луцькому зоопарку було 46 видів тварин. Зараз їх більше 150-ти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький зоопарк придбав нових тваринок. Тепер там можна помилуватися двома приматами розміром з долоню.Про це інформує 12 канал Побачити їх зараз відвідувачі не зможуть. Працівниця зоопарку розповіла що ці мавпи дуже примхливі. Оптимальна температура для утримання цих тварин повинна бути + 24 і вище. Тому для них готують спеціальні вольєри. Окрім цього, вони потребують особливого щоденного догляду.Ці мавпи дуже активні та ведуть денний спосіб життя. Ще одна їх особливість – це розмір.До реконструкції у Луцькому зоопарку було 46 видів тварин. Зараз їх більше 150-ти.

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