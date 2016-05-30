У Луцькому зоопарку оселилися крихітні мавпочки. ВІДЕО
Сьогодні, 04:12
Луцький зоопарк придбав нових тваринок. Тепер там можна помилуватися двома приматами розміром з долоню.
Про це інформує 12 канал.
Побачити їх зараз відвідувачі не зможуть. Працівниця зоопарку розповіла що ці мавпи дуже примхливі. Оптимальна температура для утримання цих тварин повинна бути + 24 і вище. Тому для них готують спеціальні вольєри. Окрім цього, вони потребують особливого щоденного догляду.
Ці мавпи дуже активні та ведуть денний спосіб життя. Ще одна їх особливість – це розмір.
До реконструкції у Луцькому зоопарку було 46 видів тварин. Зараз їх більше 150-ти.
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Про це інформує 12 канал.
Побачити їх зараз відвідувачі не зможуть. Працівниця зоопарку розповіла що ці мавпи дуже примхливі. Оптимальна температура для утримання цих тварин повинна бути + 24 і вище. Тому для них готують спеціальні вольєри. Окрім цього, вони потребують особливого щоденного догляду.
Ці мавпи дуже активні та ведуть денний спосіб життя. Ще одна їх особливість – це розмір.
До реконструкції у Луцькому зоопарку було 46 видів тварин. Зараз їх більше 150-ти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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