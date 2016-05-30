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У Луцькому зоопарку оселилися крихітні мавпочки. ВІДЕО

У Луцькому зоопарку оселилися крихітні мавпочки. ВІДЕО
Луцький зоопарк придбав нових тваринок. Тепер там можна помилуватися двома приматами розміром з долоню.

Про це інформує 12 канал.

Побачити їх зараз відвідувачі не зможуть. Працівниця зоопарку розповіла що ці мавпи дуже примхливі. Оптимальна температура для утримання цих тварин повинна бути + 24 і вище. Тому для них готують спеціальні вольєри. Окрім цього, вони потребують особливого щоденного догляду.

Ці мавпи дуже активні та ведуть денний спосіб життя. Ще одна їх особливість – це розмір.

До реконструкції у Луцькому зоопарку було 46 видів тварин. Зараз їх більше 150-ти.


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Теги: зоопарк, поповнення, мавпочки
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