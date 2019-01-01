Волонтери у Луцьку влаштували квест-акцію проти реклами наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 05:22
У Луцьку влаштували акцію “Безпечний Луцьк”, аби знищити рекламу наркотиків у місті.
Квест влаштували 20 липня - повідомляє 12 канал. Розпочалася акція в Центральному парку культури і відпочинку. Там зібралося близько сотні людей-волонтерів, які вирішили спільно боротися з рекламою наркотиків.
Зазначимо, вже тривалий час лучани скаржаться на рекламу заборонених речовин. Невідомі малюють на стінах та парканах посилання, за якими можна придбати наркотики.
“Наша головна мета – показати містянам, що існує така проблема. Бо в нас більшість людей не звертають уваги на таке, поки це не торкнеться їх самих. Хочемо, щоб увагу звернули також державні органи”, – розповів співорганізатор квесту, керівник ГО “Допомога Залежним” Ігор Гох.
Зоряна Рабан, якій належить ідея проведення акції, зізнається: сама нещодавно дізналася, що означають загадкові написи по всьому Луцьку.
“Мене, як маму маленьких діток, дуже зачепило це питання. Вони скоро стануть підлітками, ходитимуть вулицями і будуть бачити ці написи. Це небезпека. Так, вдома є виховання, спілкування, але вберегти їх на вулиці не можна. До речі, 80% підлітків знають, що це за реклама написана і знають, як вона працює. В той час як більшість дорослих не розуміють значення цих графіті”, – розповіла Зоряна.
За її словами, до акції долучилися власники деяких спортивних залів та закладів харчування Луцька, міська рада, громадські організації.
У парку волонтери грали в ігри, брали участь у конкурсах, робили селфі. Переможцям дарували сертифікати від спонсорів заходу.
Затим усі присутні розділилися на команди, озброїлися балончиками з фарбою і поїхали у різні частини Луцька – для кожного була своя територія, яку він мав очистити від реклами наркотиків.
Фото Поліни БЕРЕЗЮК
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Квест влаштували 20 липня - повідомляє 12 канал. Розпочалася акція в Центральному парку культури і відпочинку. Там зібралося близько сотні людей-волонтерів, які вирішили спільно боротися з рекламою наркотиків.
Зазначимо, вже тривалий час лучани скаржаться на рекламу заборонених речовин. Невідомі малюють на стінах та парканах посилання, за якими можна придбати наркотики.
“Наша головна мета – показати містянам, що існує така проблема. Бо в нас більшість людей не звертають уваги на таке, поки це не торкнеться їх самих. Хочемо, щоб увагу звернули також державні органи”, – розповів співорганізатор квесту, керівник ГО “Допомога Залежним” Ігор Гох.
Зоряна Рабан, якій належить ідея проведення акції, зізнається: сама нещодавно дізналася, що означають загадкові написи по всьому Луцьку.
“Мене, як маму маленьких діток, дуже зачепило це питання. Вони скоро стануть підлітками, ходитимуть вулицями і будуть бачити ці написи. Це небезпека. Так, вдома є виховання, спілкування, але вберегти їх на вулиці не можна. До речі, 80% підлітків знають, що це за реклама написана і знають, як вона працює. В той час як більшість дорослих не розуміють значення цих графіті”, – розповіла Зоряна.
За її словами, до акції долучилися власники деяких спортивних залів та закладів харчування Луцька, міська рада, громадські організації.
У парку волонтери грали в ігри, брали участь у конкурсах, робили селфі. Переможцям дарували сертифікати від спонсорів заходу.
Затим усі присутні розділилися на команди, озброїлися балончиками з фарбою і поїхали у різні частини Луцька – для кожного була своя територія, яку він мав очистити від реклами наркотиків.
Фото Поліни БЕРЕЗЮК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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