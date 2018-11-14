У Ковелі хочуть заборонити пересувні цирки з тваринами





Відповідний проект рішення про таку заборону депутати розглянуть на пленарному сесійному засіданні Ковельської міської ради, яке відбудеться 25 липня, - пише



Ініціатором виступила місцева громадська організація «Волонтерське об’єднання «Ковель Енімалс» («Kovel Animals»), яка звернулася до влади. Чиновники також враховували й петицію, яку підписали 170 мешканців міста, щодо заборони виступів пересувних та інших мобільних цирків з тваринами на території Ковеля, з метою захисту тварин від страждань та загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельська міськрада має намір заборонити діяльність на території міста пересувних цирків, які використовують тварин.Відповідний проект рішення про таку заборону депутати розглянуть на пленарному сесійному засіданні Ковельської міської ради, яке відбудеться 25 липня, - пише Район.Ковель Ініціатором виступила місцева громадська організація «Волонтерське об’єднання «Ковель Енімалс» («Kovel Animals»), яка звернулася до влади. Чиновники також враховували й петицію, яку підписали 170 мешканців міста, щодо заборони виступів пересувних та інших мобільних цирків з тваринами на території Ковеля, з метою захисту тварин від страждань та загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.

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