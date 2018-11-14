вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі хочуть заборонити пересувні цирки з тваринами

У Ковелі хочуть заборонити пересувні цирки з тваринами
Ковельська міськрада має намір заборонити діяльність на території міста пересувних цирків, які використовують тварин.

Відповідний проект рішення про таку заборону депутати розглянуть на пленарному сесійному засіданні Ковельської міської ради, яке відбудеться 25 липня, - пише Район.Ковель.

Ініціатором виступила місцева громадська організація «Волонтерське об’єднання «Ковель Енімалс» («Kovel Animals»), яка звернулася до влади. Чиновники також враховували й петицію, яку підписали 170 мешканців міста, щодо заборони виступів пересувних та інших мобільних цирків з тваринами на території Ковеля, з метою захисту тварин від страждань та загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, пересувний цирк, тварини, заборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині хочуть будувати амбулаторію за 9 мільйонів гривень
Сьогодні, 02:16
У Ковелі хочуть заборонити пересувні цирки з тваринами
Сьогодні, 01:36
Повідомили, що найчастіше незаконно перевозять через лінію зіткнення
Сьогодні, 00:23
21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Володимирі молоді поети збирали кошти на «розвиток творчості». ФОТО
20 липень, 23:20
Схожі новини
У місті на Волині проведуть благодійний ярмарок на підтримку безпритульних тварин ВІДЕО У місті на Волині проведуть благодійний ярмарок на підтримку безпритульних тварин ВІДЕО
27 травень, 21:53
Ковельських школярів без щеплень не допускають до навчання Ковельських школярів без щеплень не допускають до навчання
11 лютий, 08:14
В місті на Волині хочуть заборонити нічний продаж алкоголю В місті на Волині хочуть заборонити нічний продаж алкоголю
16 січень, 22:19
У ще одному місті на Волині хочуть створити притулок для тварин У ще одному місті на Волині хочуть створити притулок для тварин
14 листопад, 2018, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині хочуть будувати амбулаторію за 9 мільйонів гривень
Сьогодні, 02:16
 0
У Ковелі хочуть заборонити пересувні цирки з тваринами
Сьогодні, 01:36
 0
Повідомили, що найчастіше незаконно перевозять через лінію зіткнення
Сьогодні, 00:23
 0
21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Володимирі молоді поети збирали кошти на «розвиток творчості». ФОТО
20 липень, 23:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿