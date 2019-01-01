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Майже всі, хто отруївся в луцькій «Фелічіті», досі в лікарні

Майже всі, хто отруївся в луцькій «Фелічіті», досі в лікарні
12 людей, які отруїлися у піцерії «Фелічіта» у Луцьку, досі перебувають у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомляють, що в людей виявили гострий гастроентероколіт.

«Станом на 7 год. 21 липня в обласній інфекційній лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 12 осіб, які протягом 11-15 липня відвідували піцерію «Фелічіта» у м. Луцьк. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у Луцьку. Додамо, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.

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Теги: Фелічіта, отруєння, піца, Луцьк
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