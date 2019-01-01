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На Волині врятували жінку, в якої стався розрив кісти яєчника

На Волині врятували жінку, в якої стався розрив кісти яєчника
У Ковелі медики серед ночі робили операцію 27-річній жінці, у якої стався розрив кісти яєчника.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Ковельське МТМО.
Інформують, що жінка потрапила до лікарні зі скаргами на різкі болі в животі, вона двічі втрачала свідомість. Пацієнтка мала низький рівень гемоглобіну в крові.

Медики діагностовали у неї розрив кісти яєчника. Жінку невідкладно вночі прооперували лапароскопічним доступом.

Кровотечу зупинили із збереженням всієї здорової тканини яєчника. З черевної порожнини видалили близько 1л крові.

«Врятоване ще одне життя», - констатують медики.

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Теги: розрив кісти яєчника, Ковель, операція
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