На Волині врятували жінку, в якої стався розрив кісти яєчника

У Ковелі медики серед ночі робили операцію 27-річній жінці, у якої стався розрив кісти яєчника.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Ковельське МТМО.Інформують, що жінка потрапила до лікарні зі скаргами на різкі болі в животі, вона двічі втрачала свідомість. Пацієнтка мала низький рівень гемоглобіну в крові.Медики діагностовали у неї розрив кісти яєчника. Жінку невідкладно вночі прооперували лапароскопічним доступом.Кровотечу зупинили із збереженням всієї здорової тканини яєчника. З черевної порожнини видалили близько 1л крові.«Врятоване ще одне життя», - констатують медики.