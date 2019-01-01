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Вибори: поліція зареєструвала 15 повідомлень про порушення на Волині

Вибори: поліція зареєструвала 15 повідомлень про порушення на Волині
З початку голосування поліція Волині зареєструвала 15 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Проводиться перевірка.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зокрема, на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення від спостерігача Комітету виборців України про те, що по вулицях Рівненській, Набережна та Гордіюк у Луцьку встановлені агітаційні білборди на підтримку одного із кандидатів у народні депутати України. Поліцейські також зафіксували повідомлення про те, що по проспекту Перемоги невідомий чоловік розповсюджує агітаційні матеріали.

Ківерцівський відділ поліції зареєстрував повідомлення за результатами моніторингу мережі Інтернет про те, що спостерігач Громадянської мережі ОПОРА не потрапив на ранкове засідання дільничної виборчої комісії, оскільки її члени змінили місце його проведення.

Камінь-Каширський відділ поліції зареєстрував повідомлення про те, що до початку голосування на виборчій дільниці в селі Теклине сейф перебував за межами дільниці в іншому населеному пункті, також на дільниці бракує однієї переносної скриньки. Поліція також зареєструвала повідомлення про нестачу переносних скриньок для голосування на виборчих дільницях у селах Рованці Луцького, Дольськ Любешівського та Зимне Володимир-Волинського районів.

У Нововолинську до поліції зателефонував місцевий житель і повідомив, що його дані відсутні в списку виборців і він не має можливості проголосувати.


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Теги: поліція, вибори, Волинь, порушення
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