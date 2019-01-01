У кафе на Волині люди отруїлися під час святкування випускного та дня народження





Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі

“Цьогоріч на Волині утримується тенденція до росту сальмонельозу.



Натомість видання "



Інсайдери стверджують, що керівництво закладу харчування вибачилось за інцидент, який трапився у них, та врегулювало питання з потерпілими мирним шляхом. Правоохоронні органи взяли ситуацію на контроль, відповідні служби провели всі необхідні заходи в закладі з виявлення джерела проблеми та його ліквідації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із закладів харчування у Любомлі сталося масове стафілококове отруєння.Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі“Цьогоріч на Волині утримується тенденція до росту сальмонельозу.Натомість видання " Волинь Online " пише, що з неофіційних джерел відомо, що отруєння в Любомлі трапилось менше місяця тому під час святкування дня народження. Частина гостей звернулась до Любомльської районної лікарні, де проходила лікування на стаціонарі, решта осіб почувалась в нормі.Напередодні до медзакладу потрапили також деякі підлітки та їх батьки одного із сіл району, які у цьому ж ресторані відзначали випускний.Інсайдери стверджують, що керівництво закладу харчування вибачилось за інцидент, який трапився у них, та врегулювало питання з потерпілими мирним шляхом. Правоохоронні органи взяли ситуацію на контроль, відповідні служби провели всі необхідні заходи в закладі з виявлення джерела проблеми та його ліквідації.

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