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У кафе на Волині люди отруїлися під час святкування випускного та дня народження

У кафе на Волині люди отруїлися під час святкування випускного та дня народження
В одному із закладів харчування у Любомлі сталося масове стафілококове отруєння.

Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі
“Цьогоріч на Волині утримується тенденція до росту сальмонельозу.

Натомість видання "Волинь Online" пише, що з неофіційних джерел відомо, що отруєння в Любомлі трапилось менше місяця тому під час святкування дня народження. Частина гостей звернулась до Любомльської районної лікарні, де проходила лікування на стаціонарі, решта осіб почувалась в нормі.Напередодні до медзакладу потрапили також деякі підлітки та їх батьки одного із сіл району, які у цьому ж ресторані відзначали випускний.

Інсайдери стверджують, що керівництво закладу харчування вибачилось за інцидент, який трапився у них, та врегулювало питання з потерпілими мирним шляхом. Правоохоронні органи взяли ситуацію на контроль, відповідні служби провели всі необхідні заходи в закладі з виявлення джерела проблеми та його ліквідації.

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Теги: отруєння, стафілокок, Волинь, Любомль, випускний
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