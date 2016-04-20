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У Києві голова ДВК прийшов на дільницю п’яним

У Києві голова ДВК прийшов на дільницю п’яним
У Києві поліцейські склали адмінпротокол на голову дільничної виборчої комісії, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

Про це повідомляє поліція Києва.

Інформують, що до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що голова дільничної виборчої комісії перебуває напідпитку.

Працівники патрульної поліції для перевірки інформації провели тест на драгері, який показав результат 2,33 проміле алкоголю (сп’яніння середнього ступеню).

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 179 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві) КУпАП.

Голові ДВК загрожує штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 гривень).

Матеріали будуть передані на розгляд суду.

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Теги: ДВК, голова, п'яний, вибори
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