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Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва

Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва
З благословення єпископа Нафанаїла Волинська єпархія відбудеться безкоштовне паломництво до Києва на святкування дня хрещення Київської Русі.

Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ ()

26 липня 23:30 (п’ятниця) ввечері - збір та виїзд від Свято-Покровського храму Луцька та храму Всіх Святих землі Волинської.

За детальною інформацією просять звернутися до голови паломницького відділу Волинської єпархії протоієрея Богдана Линника – (050-13-22-950).

Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва


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Теги: паломництво, Луцьк, Волинь, Нафанаїл
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