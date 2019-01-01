Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва

Нафанаїла Волинська єпархія відбудеться безкоштовне паломництво до Києва на святкування дня хрещення Київської Русі.



Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ ()



26 липня 23:30 (п’ятниця) ввечері - збір та виїзд від Свято-Покровського храму Луцька та храму Всіх Святих землі Волинської.



За детальною інформацією просять звернутися до голови паломницького відділу Волинської єпархії протоієрея Богдана Линника – (050-13-22-950).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З благословення єпископаВолинська єпархія відбудеться безкоштовне паломництво до Києва на святкування дня хрещення Київської Русі.Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ ()26 липня 23:30 (п’ятниця) ввечері - збір та виїзд від Свято-Покровського храму Луцька та храму Всіх Святих землі Волинської.За детальною інформацією просять звернутися до голови паломницького відділу Волинської єпархії протоієрея Богдана Линника – (050-13-22-950).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію