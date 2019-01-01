У Ковелі зник заробітчанин з Вінниччини

Підвальний Андрій Юрійович 1977 року народження. Чоловік - уродженець села Козинці, житель смт Турбів Вінницької області.



Про це у



Авторка допису повідомляє, що чоловік 25 червня цього року поїхав на роботу в Ковель. З 6 липня на зв'язок із рідними не виходить.



"Якщо хтось бачив чи має якусь інформацію, просимо повідомити рідних за телефоном: 096 42 08 486 (мама)", - йдеться у дописі.

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