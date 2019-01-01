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На Волині помер один з найвідоміших лісівників України

На Волині помер один з найвідоміших лісівників України
Помер Анатолій Голік – генеральний директор держоб’єднання «Волиньліс» (1986-1999 рр.), один із найвідоміших лісоводів України.

Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Тож колективи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, державних лісогосподарських підприємств області, обласних організацій Товариства лісівників України та профспілки працівників лісового господарства висловлюють співчуття рідним та близьким.

Зазначають, що ця втрата є болючою для всієї Волині.

Анатолій Голік народився 4 листопада 1939 року у с. Капітолівка Ізюмінського району Харківської області. Після школи вступив до Львівського лісотехнічного інституту. Закінчивши його, приїхав за розподілом на Волинь. Свій трудовий шлях розпочав у 1961 році помічником лісничого Ківерцівського лісництва. З 1962 по 1967 рік працював лісничим Рожищенського лісництва цього ж лісгоспзагу. В 1967 році Анатолія Голіка призначають директором Маневицького лісгоспзагу, де він пропрацював майже 20 літ. З квітня 1986 року по грудень 1999 року – генеральний директор держоб’єднання «Волиньліс».

На Волині помер один з найвідоміших лісівників України


За час роботи в лісовому господарстві Анатолій Голік зарекомендував себе висококваліфікованим фахівцем, хорошим організатором лісогосподарського і лісопромислового виробництва, велику увагу приділяв розвитку безвідходного виробництва, розвитку побічного користування.

За вагомий особистий внесок у розвиток лісогосподарського і лісопромислового виробництва Анатолій Голік був нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора та «Знак Пошани», нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства України», йому присвоєно почесне звання «Заслужений лісівник України».

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Теги: ліс, Анатолій Голік
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