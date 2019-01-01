вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, коли може відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради

Відомо, коли може відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради
Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться в кінці серпня – початку вересня.

Про це він сказав журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Кінець серпня – початок вересня – орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Апарат ВРУ готовий до активної ефективної роботи, і я негайно організую всі необхідні підготовчі роботи, щоб перше засідання відбулося швидше", - сказав він.

Парубій запевнив, що скличе першу робочу групу з підготовки засідання новообраного парламенту відразу після офіційного встановлення результатів позачергових виборів.

"Я, як голова Верховної Ради України, маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу. Після того, як будуть опубліковані дані про вибори і за пропорційною системою, і за мажоритарною системою, повинні бути створені три робочі групи – щодо формування комітетів, розсадження в залі і забезпечення депутатів", – зазначив Парубій.

Він також висловив надію, що новообрані депутати прислухаються до його пропозицій щодо формування комітетів, зокрема, про створення комітету з питань парламентської реформи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Верховна Рада, вибори, Андрій Парубій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
1) Яке діло Парубію до цього?! :)
2) З такою явкою на 16.00 - це повний пісень :( А потім волати будуть, що щось не так в країні ?! Просто жах!
Відповісти
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Раптово помер президент Туркменістану, – ЗМІ
Сьогодні, 17:28
У Луцьку чоловік в день виборів роздавав агітаційну газету
Сьогодні, 17:04
Відомо, коли може відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради
Сьогодні, 16:24
На Волині помер один з найвідоміших лісівників України
Сьогодні, 16:07
На трасі Луцьк–Рівне зловили іноземця, який вкрав сумку з грошима. ВІДЕО
Сьогодні, 15:59
Схожі новини
Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів
19 липень, 22:33
«Бажання змін принесе користь країні»: Моклиця записав звернення до лучан* «Бажання змін принесе користь країні»: Моклиця записав звернення до лучан*
19 липень, 11:49
«Верховній Раді плювати, що Луцьк не має мера», - Тарас Шкітер «Верховній Раді плювати, що Луцьк не має мера», - Тарас Шкітер
13 липень, 10:22
«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи «Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи
03 липень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Раптово помер президент Туркменістану, – ЗМІ
Сьогодні, 17:28
 0
У Луцьку чоловік в день виборів роздавав агітаційну газету
Сьогодні, 17:04
 0
Відомо, коли може відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради
Сьогодні, 16:24
 0
На Волині помер один з найвідоміших лісівників України
Сьогодні, 16:07
 0
На трасі Луцьк–Рівне зловили іноземця, який вкрав сумку з грошима. ВІДЕО
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8
﻿