Відомо, коли може відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради
Сьогодні, 16:24
Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться в кінці серпня – початку вересня.
Про це він сказав журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві, повідомляє Укрінформ.
"Кінець серпня – початок вересня – орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Апарат ВРУ готовий до активної ефективної роботи, і я негайно організую всі необхідні підготовчі роботи, щоб перше засідання відбулося швидше", - сказав він.
Парубій запевнив, що скличе першу робочу групу з підготовки засідання новообраного парламенту відразу після офіційного встановлення результатів позачергових виборів.
"Я, як голова Верховної Ради України, маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу. Після того, як будуть опубліковані дані про вибори і за пропорційною системою, і за мажоритарною системою, повинні бути створені три робочі групи – щодо формування комітетів, розсадження в залі і забезпечення депутатів", – зазначив Парубій.
Він також висловив надію, що новообрані депутати прислухаються до його пропозицій щодо формування комітетів, зокрема, про створення комітету з питань парламентської реформи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він сказав журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві, повідомляє Укрінформ.
"Кінець серпня – початок вересня – орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Апарат ВРУ готовий до активної ефективної роботи, і я негайно організую всі необхідні підготовчі роботи, щоб перше засідання відбулося швидше", - сказав він.
Парубій запевнив, що скличе першу робочу групу з підготовки засідання новообраного парламенту відразу після офіційного встановлення результатів позачергових виборів.
"Я, як голова Верховної Ради України, маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу. Після того, як будуть опубліковані дані про вибори і за пропорційною системою, і за мажоритарною системою, повинні бути створені три робочі групи – щодо формування комітетів, розсадження в залі і забезпечення депутатів", – зазначив Парубій.
Він також висловив надію, що новообрані депутати прислухаються до його пропозицій щодо формування комітетів, зокрема, про створення комітету з питань парламентської реформи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
Раптово помер президент Туркменістану, – ЗМІ
Сьогодні, 17:28
У Луцьку чоловік в день виборів роздавав агітаційну газету
Сьогодні, 17:04
Відомо, коли може відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради
Сьогодні, 16:24
На Волині помер один з найвідоміших лісівників України
Сьогодні, 16:07
2) З такою явкою на 16.00 - це повний пісень :( А потім волати будуть, що щось не так в країні ?! Просто жах!