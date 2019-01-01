Відомо, коли може відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради

Андрій Парубій прогнозує, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться в кінці серпня – початку вересня.



Про це він сказав журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві, повідомляє



"Кінець серпня – початок вересня – орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Апарат ВРУ готовий до активної ефективної роботи, і я негайно організую всі необхідні підготовчі роботи, щоб перше засідання відбулося швидше", - сказав він.



Парубій запевнив, що скличе першу робочу групу з підготовки засідання новообраного парламенту відразу після офіційного встановлення результатів позачергових виборів.



"Я, як голова Верховної Ради України, маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу. Після того, як будуть опубліковані дані про вибори і за пропорційною системою, і за мажоритарною системою, повинні бути створені три робочі групи – щодо формування комітетів, розсадження в залі і забезпечення депутатів", – зазначив Парубій.



Він також висловив надію, що новообрані депутати прислухаються до його пропозицій щодо формування комітетів, зокрема, про створення комітету з питань парламентської реформи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Верховної Радипрогнозує, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться в кінці серпня – початку вересня.Про це він сказав журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві, повідомляє Укрінформ "Кінець серпня – початок вересня – орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Апарат ВРУ готовий до активної ефективної роботи, і я негайно організую всі необхідні підготовчі роботи, щоб перше засідання відбулося швидше", - сказав він.Парубій запевнив, що скличе першу робочу групу з підготовки засідання новообраного парламенту відразу після офіційного встановлення результатів позачергових виборів."Я, як голова Верховної Ради України, маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу. Після того, як будуть опубліковані дані про вибори і за пропорційною системою, і за мажоритарною системою, повинні бути створені три робочі групи – щодо формування комітетів, розсадження в залі і забезпечення депутатів", – зазначив Парубій.Він також висловив надію, що новообрані депутати прислухаються до його пропозицій щодо формування комітетів, зокрема, про створення комітету з питань парламентської реформи.

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