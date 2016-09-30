Раптово помер президент Туркменістану, – ЗМІ

Гурбангули Бердимухамедов. Йому було 62 роки. Ймовірною причиною смерті називають гостру ниркову недостатність.



Про подію повідомив директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубаев, пише "Говорить Москва". За його словами, інформацію про смерть Бердимухамедова приховують секретні служби країни, передає



Люди, які мені повідомили (про смерть Бердимухамедова, – ред.), живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що це так, що це трапилося, коли він вийшов у відпустку,

– сказав Рубаєв.



Офіційного підтвердження або спростування інформації про раптову смерть Бердимухамедова немає. Загалом, Туркменістан є однією з найбільш інформаційно закритих країн, там панує строга диктатуру сучасності. У країні немає опозиції, заборонена свобода слова, порушуються права людини.



Зауважимо, 62-річний Бердимухамедов пішов у відпустку з посади президента 15 липня.



Довідково:



Офіційно став президентом Туркменістану з 14 лютого 2007 року. Після цього туркменістанці ще тричі обирали його главою держави. На останніх виборах у 2017 році за нього віддали голоси 97,69 % виборців.



За освітою був лікарем-стоматологом. Тому з 1997 року очолював міністерство охорони здоров'я. У 2001 році Бердимухамедов став віце-прем'єром, що займається охороною здоров'я, освітою і наукою, а з 2004 — культурою і ЗМІ.



Також Бердимухамедов був верховним головнокомандувачем Збройними силами Туркменістану, генералом армії та доктором медичних наук.





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