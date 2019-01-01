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Сильні грози і вітер накриють Україну: де чекати негоду

Сильні грози і вітер накриють Україну: де чекати негоду
22 липня в Україні очікується різке погіршення погодних умов. Більшість областей накриють дощі з грозами, можливі пориви вітру. Лише на Сході та Півдні збережеться суха спекотна погода.

Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий, пише 24 канал.

22 липня вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей, - грози.

Грози накриють Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Хмельницьку, Волинську, Рівненську, Житомирську, Вінницьку, Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Київську, Чернігівську та Сумську області.


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Теги: погода, гроза
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