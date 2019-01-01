Сильні грози і вітер накриють Україну: де чекати негоду
Сьогодні, 20:00
22 липня в Україні очікується різке погіршення погодних умов. Більшість областей накриють дощі з грозами, можливі пориви вітру. Лише на Сході та Півдні збережеться суха спекотна погода.
Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий, пише 24 канал.
22 липня вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей, - грози.
Грози накриють Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Хмельницьку, Волинську, Рівненську, Житомирську, Вінницьку, Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Київську, Чернігівську та Сумську області.
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Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий, пише 24 канал.
22 липня вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей, - грози.
Грози накриють Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Хмельницьку, Волинську, Рівненську, Житомирську, Вінницьку, Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Київську, Чернігівську та Сумську області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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