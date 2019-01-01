На Волині чоловік з біометричним паспортом не міг отримати бюлетень

До поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Гірники Ратнівського району заявнику не дозволяють отримати бюлетені та проголосувати за біометричним паспортом.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Також поліція перевіряє інформацію від жителя міста Горохів про те, що в групі мобільного додатку користувач оприлюднив фотографію бюлетеня з відміткою про голосування навпроти прізвища одного із кандидатів у народні депутати.Зауважимо, загалом станом на 18.00 поліція області з початку голосування зареєструвала 42 заяви та повідомлення, які стосуються процесу позачергових виборів народних депутатів УкраїниУ більшій частині вони мають відношення до порушень законодавчих обмежень та строків проведення передвиборної агітації. Зокрема, починаючи з 15 години такі повідомлення зареєстровані в обласному центрі та Луцькому районі. Також поліція зафіксувала повідомлення про те, що ряд дільниць у виборчих округах №19, №20, №21 та №23 одержали недостатньо виборчих бюлетенів.Нагадаємо, у Луцьку на двох дільницях